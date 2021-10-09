"Зеленский нанёс Байдену оскорбление, наплевав на все свои "немедленные" обещания и договорённости"

Бутусов считает, что провал назначения главы САП является настоящим международным скандалом.

Провал назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры является нарушением обещаний, которые президент Украины Владимир Зеленскй давал своему американскому коллеге Джо Байдену.

Такое мнение высказал главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов.

"Сегодня в очередной раз сорван конкурс по избранию Специального антикоррупционного прокурора. Члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента снова не явились на заседание. США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал.

Уже 14 месяцев в Украине отсутствует специальный антикоррупционный прокурор — а это один из ключевых элементов антикоррупционной структуры страны. Слуги народа вступили в коалицию с пророссийской партией ОПЗЖ, и избрали в конкурсную комиссию от парламента людей, управляемых напрямую из ОП, которые много месяцев срывают конкурс и не являются на заседание. И сегодня на очередное заседание не явились члены комиссии Андрей Гуджал, Евгений Соболь и Елена Бусол.

30 августа президент США Джозеф Байден добился от президента Украины Зеленского подписания декларации о «немедленном разблокировании конкурса по главе САП». Президент крупнейшей мировой державы отвлёкся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений!

Но вместо немедленной разблокировки Зеленский по сути нанёс Байдену оскорбление, наплевал на все свои «немедленные» обещания и договорённости. Актёр Голобородько, который послал подальше МВФ, не додумался послать подальше президента США, а президент Зеленский это сделал. Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины.

Теперь о деталях. Дату 9 октября заранее согласовал именно офис президента. Сам Гуджал предлагал именно субботу. Дату перенесли на 40 дней после визита в США, чтобы все члены комиссии решили все свои проблемы и заранее согласовали график. И вот вчера ночью Соболь присылает смс, что он срочно в субботу уезжает в командировку, а Гуджал за полтора часа до заседания присылает смс, что он тяжело заболел.

Сейчас после срыва конкурса президент Зеленский сделал лицемерное заявление, что просит конкурсную комиссию разблокировать конкурс. Для того чтобы разблокировать конкурс, надо было не вступать в союз с ОПЗЖ, и надо дать команду Ермаку, чтобы все члены комиссии явились.

Гуджала, кстати, включили в состав комиссии сами Слуги народа — они проголосовали за него, притом, что Гуджала предложила фракция ОПЗЖ.

На публику Зеленский выписывает Медведчуку домашний арест на его вилле, а в тех вопросах, где надо подорвать отношения с США офис президента вместе с ОПЗЖ действуют рука в руку.

К слову, и в состав комиссии по Вагнергейту офис президента включил представителя ОПЗЖ Рината Кузьмина, который напрямую общается с Кремлем и является агентом российского влияния в Украине.

Сегодня все связанные с Кремлем пророссийские деятели офиса президента — и сам глава ОП Андрей Ермак и начальник комитета по разведке Руслан Демченко, и замглавы ОП по вопросам правоохранительных органов Олег Татаров довольны — они снова сорвали антикоррупционную реформу, один из ключевых проектов сотрудничества Украины и США. Слова Зеленского — дымовая завеса, скрывающая отсутствие решений.

Думаю, в попытках постоянно балансировать между Западом и Путиным офис президента потерпел окончательный провал. Зеленский и Ермак торгуют национальными интересами Украины, надо называть вещи своими именами.

Провал антикоррупционной Реформы, провал спецопераций нашей разведки в России и Беларуси, провал судебной реформы, санкции против Коломойского, которые ввели США, но которые не ввела Украина — все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений.

И возникает вопрос — а кто же и что же именно получает от провала сотрудничества с США? Почему Зеленский не реагирует на логику и на свои собственные обещания президенту США? Думаю, заставить Зеленского отвечать на вопросы и выбросить российских агентов из офиса президента сейчас могут уже только уличные протесты. Как мы сегодня увидели, на рациональные доводы и даже на свои собственные подписи и декларации власть уже не реагирует" — написал он.