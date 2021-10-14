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"Танк я бачив, коханка військова була, в армії був. Верещук зможе і я зможу"

Автор
Кирило Данильченко
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Ірина Верещук
Ірина Верещук

Ірина Верещук привела на доказ досвідченості професію членів сім’ї і свою освіту.

Питання зміни керівництва Міноборони вже кілька місяців обговорюється в політичних колах. Народна депутатка Ірина Верещук заявила, що готова стати міністром оборони України, але в її компетентності варто сумніватися.

Про це в Фейсбук написав блогер Кирило Данильченко.

"У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один з синів військовий ...

Я добре знаю, куди йду". Верещук про те, що вона готова бути Міністром оборони. І про те, що фракція вела з нею переговори. "Комусь треба це робити" — скромно в кінці.

У мене — дід командував танковою ротою. І танк ми всією сім’єю бачили в парку і не в парку. Він "рондондон" робив. І коханка у мене в фінчастині служила. Можна мені міністром оборони? Або маршалом бронетанкових військ? Нема такого в Україні? Ні, ну так то я знаю куди йду.

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Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Міністерство оборони України #Ірина Верещук
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