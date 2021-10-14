Проблеми з зарплатами, держзамовленням і міністром: з якою армією Україна зустрічає День захисників

Військові експерти відзначають, що останні роки військові змушені жити виключно на одну зарплату, якої вже не вистачає

В Україні 14 жовтня відзначається День захисника, який у липні 2021 року перейменували в День захисників і захисниць України. Зустрічає його наша країна в непростих умовах. Йде восьмий рік російської агресії, яка навесні могла спалахнути з новою силою через ескалацію на кордоні. Тривають обстріли на Донбасі, є загрози з боку Білорусі, яку поглинає Росія.

На тлі цих та інших чинників "Телеграф" поговорив з військовими експертами про головні перемоги та проблеми української армії.

Рубежі й неплатежі

Ветеран, військовий і політичний експерт директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко з позитиву наголошує на тому, що ВСУ, попри масу загроз і проблем, послідовно демонстрували свою високу боєготовність. І готовність за будь-яких обставин захищати рубежі Батьківщини, всупереч тому, скільки буде ворогів, з яких напрямків вони будуть наступати, чи будуть у нас союзники.

"Протягом всього року в Збройних силах України системно проходять різні рівні перевірок, підготовок, навчань. При цьому паралельно наші воїни продовжують виконувати бойові завдання в зоні операції Об’єднаних сил. І це вселяє впевненість, — каже Юрій Кочевенко. — Серед позитивів також — те, що в цьому році був прийнятий закон про національний опір. У нас розвивається територіальна оборона, система служби в резерві ЗСУ. Ми, може, не так швидко, як хотілося б, але рухаємося до тієї системи армії, яка не буде непідйомна для нашої економіки (ми не можемо змагатися в військових бюджетах з Китаєм, Росією чи США), але створить ешелоновану оборону. А це дуже сильно підвищить для агресора ціну за окупацію нашої країни. Настільки, що РФ буде змушена відмовитися своїх агресивних намірів".

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З негативу експерт називає зниження рівня матеріального (грошового) забезпечення військовослужбовців.

"Криза виплат за всіма, скажімо так, незарплатними платежами. Тобто, військовослужбовці протягом останнього року отримують строго свою зарплату. При цьому постачання військовослужбовця складається не тільки з зарплати. Є відпускні, підйомні (при підписанні контракту), компенсація за винаймання житла, різного роду премії, "бойові". Все це не виплачується. А лише повний набір всіх цих платежів становить цілісний пакет соціальної захищеності військовослужбовців. Все це серйозно підриває бойовий дух української армії", — вважає Юрій Кочевенко.

Він описує наступну ситуацію: офіцер, який приїжджає в якесь місто за місцем служби, орендує квартиру, поки йому не нададуть службове житло. Держава зобов’язується компенсувати це знімання квартири. І не робить цього. І службове житло не надає.

"В результаті офіцер змушений відривати плату за житло зі своєї зарплати. Яка і так невелика. Зарплата військовослужбовців вже серйозно відстає від інфляції. Те, що було досить вагомим у 2016 році, зовсім не є таким у 2021-му", — підкреслює експерт.

Кадрове питання

За його словами, давно перезріло питання відставки з посади глави Міноборони Андрія Тарана. Але поки не вирішується.

"І навіть до Дня захисника України не зробила Верховна Рада військовослужбовцям такий подарунок, замінивши міністра оборони, — каже Юрій Кочевенко. — Але є і позитивні кадрові призначення, особливо це стосується командування збройних сил. Так, більшість військовослужбовців з натхненням сприйняли призначення генерал-лейтенанта Валерія Залужного головкомом ЗСУ в липні 2021 року. І призначення його заступником генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка. Це люди, які мають високий авторитет в наших збройних силах. Справжні бойові генерали".

Провал з оборонним замовленням

За словами Юрія Кочевенка, існує і величезна проблема з виконанням державного оборонного замовлення.

"Це або якась форма саботажу, або верх політичної дурості, — вважає Юрій Кочевенко. — Дивно, чому президент, РНБО не розв'язують це питання".

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов з жалем зазначив, що не побачив в цьому році проривів в модернізації та розвитку ЗСУ.

"Йде уповільнене реформування в оргштабних структурах. Головна проблема — в цьому році ми в черговий раз провалили держоборонзамовлення, — вважає експерт. — Минулого тижня, а це перша декада жовтня, тобто 4-го кварталу поточного року, Міноборони заявило, що виставило на торги 85% державного оборонного замовлення. При тому, що тендерна процедура триває 3-4 місяці. Тобто, до 1 січня вони не зуміють закрити жоден тендер. А 1 січня уряд закриє бюджет. І відповідні кошти виявляться нереалізованими".

На думку Олега Жданова, так відбувається, тому що немає відповідної зацікавленості, політичної волі верховного головнокомандувача в створенні сильної та боєздатної армії.

"Американці приїжджають нам мізки вправляти, щоб ми займалися модернізацією і реформуванням своїх збройних сил. І візит в Україну міністра оборони США Ллойда Остіна, анонсований на наступний тиждень, як раз з цієї теми. На жаль, але в області модернізації армії ми зберігаємо уповільнений статус- кво двох попередніх років. Можна, звичайно, згадати Петра Порошенка з його махінаціями. Він здійснював якісь схеми на оборонці. Але робилося хоч щось. А зараз розвиток ЗСУ та обороноздатності знаходиться в якомусь примороженому стані", — резюмує військовий експерт.

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До слова, "Телеграф" до Дня захисників і захисниць України 2021 опублікував привітання у віршах, прозі, листівках і картинках.