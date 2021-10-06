Чи може Лукашенко піти на Україну? Військові експерти оцінили загрозу з півночі

За однією з версій, Офісу президента, що загрузнув у скандалах, вигідно акцентувати на загрозі з боку Білорусі

Широкомасштабна війна з Білоруссю стає більш ймовірною, ніж пряме вторгнення Росії. Про це у вівторок, 5 жовтня, заявив на своїй сторінці в Facebook нардеп фракції "Слуга народу", член міжпарламентської ради Україна-НАТО, голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Він висловив думку, що агресія проти України може стати тією платою, яку пообіцяв самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко російському президенту Володимиру Путіну за порятунок свого режиму. І нагадує, що Білорусь має намір закупити у Росії зброї на мільярд доларів, включаючи зенітно-ракетні комплекси С-400, нові бойові літаки та вертольоти, інше озброєння.

Також своє припущення щодо білоруської загрози нардеп аргументує жорсткою антиукраїнською риторикою з боку Лукашенка. В тому числі його звинуваченнями на адресу України, яка нібито засилає в Білорусь бойовиків і зброю, а також створює на своїй території навчально-тренувальні табори.

Військові експерти оцінили для "Телеграфа" загрозу білоруського вторгнення в Україну.

"Лукашенко змушений виконувати будь-які завдання Путіна"

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко згоден, що варіант, при якому Росія буде підштовхувати Білорусь до загострення відносин з Україною, аж до початку бойових дій, цілком можливий.

"У планах РФ і її Генштабу — це все реалізація гібридного підходу в гібридній війні, — упевнений експерт. — Росії вигідно показати, що Україна нібито воює зі своїми громадянами на сході. Що Україна була винна в тому, що Росії мало не вимушено довелося забрати Крим. Що Україна є недодержавою, та ще й агресивною, нападником на сусідів. І ось дивіться, тепер — приклад з Білоруссю".

За словами генерала, нагнітання ситуації чітко простежується у все більш жорстких заявах Лукашенка на адресу України.

"Той свого часу запевняв, що з боку Білорусі будуть в’їжджати в Україну тільки на тракторах, автомобілях і автобусах. А останнім часом звинувачує нас... Так легше, напевно, сказати, в чому не звинувачує. За його словами, і бойовиків ми готуємо, і зброю на кордоні закладаємо, і через кордон її переправляємо, — нагадує Ігор Романенко. — Путін явно готує Україні неприємності з білоруської сторони. І мільярд пообіцяв, щоб Білорусь озброїлася російським озброєнням. І комплекс ППО С-400, і бойові вертольоти з авіацією. До того ж, росіяни роблять дві бази в Білорусі. Офіційно — навчально-бойові. Насправді ж повноцінні військові. Цього року з’явилася бойова база ППО на Заході Білорусі. І продовжують формувати авіаційну базу".

Генерал акцентує, що ситуація — в розвитку. І нарощувати підготовку Білорусі до можливого плацдарму для удару по Україні росіяни почали роки два-три тому.

"Спершу були спільні білорусько-російські навчання, пов’язані з протиповітряною обороною (ППО). І під виглядом всіх навчань РФ заводила туди свою техніку. І раніше, і зараз, після вересневих навчань Захід-2021. Розробляли плани дій збройних сил РФ через територію Білорусі. Для цього підписали відповідні документи, які дають можливість представляти білоруську територію як свою на підставі все більш розширюється пакету документів в рамках Союзної держави ", — акцентує генерал.

За його словами, Лукашенко не може без російських грошей продовжувати силове утримання влади. І Путін це використовує.

"Але тепер, цілком ймовірно, в Кремлі розглядається можливість вторгнення на територію України з території Білорусі не силами російських військових, а за допомогою самих білорусів. Причини для вторгнення створять штучно. І виставлять все як реакцію Білорусі на "агресивні дії з боку України". Мовляв, Білорусь була змушена відповідати. А росіяни, відповідно до документів про союзницьку державу, будуть всіляко допомагати, — пояснює Ігор Романенко. — Все це сприяє дискредитації України як держави. Лукашенко ж пов’язаний по руках і ногах. Змушений виконувати будь-які завдання, які поставить Путін".

Білорусь, як спосіб відвернути увагу від Банкової

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає мінімальною можливість наступальної операції на Україну з боку Білорусі.

"Політики традиційно маніпулюють громадською свідомістю. Їм вигідно, коли не треба їх обговорювати, не треба говорити про їх офшори, розкол усередині владної команди. Давайте краще поговоримо про те, як нам загрожує Білорусь. Як свого часу Порошенко «не розгойдувати човен, а то Путін нападе". Тільки тепер місце Порошенка і Ко зайняли представники так званої "Зе-команди", а на роль Путіна поставили Лукашенка", — зазначає Олег Жданов.

Насправді, підкреслює він, Білорусь економічно дуже залежить від України. І навряд чи й без того ослаблена білоруська економіка переживе розрив торгових зв’язків з нами.

"Наприклад, базовим автомобілем ВСУ є білоруський МАЗ. Практично вся наша пожежна техніка — теж на базі МАЗа. Ми автобуси у білорусів купуємо, не кажучи вже про м’ясо-молочну продукцію. А Україна сьогодні, як це не смішно звучить, головний постачальник картоплі в Білорусь, — підкреслює експерт. — До того ж, білоруська армія — це близько 60 тисяч осіб. А у нас — 260 тисяч. Це незрівнянно. До того ж, подивіться на гіпотетичний театр військових дій. По болотах вони підуть в наступ? На чому? Навіщо?"

Саме тому, пояснює Олег Жданов, можливість вторгнення з боку Білорусі він оцінює як мінімальну.

"Так, Лукашенко грає в гру емір або віслюк — хто раніше помре. Причому у нього й емір, і віслюк — це Путін. Так, Лукашенко робить політичні заяви в підтримку Росії. Але не поспішає підписати документи про створення Союзної держави. Суспільство білоруське — за об’єднання з Росією. Вони вважають росіян братським народом і дуже хочуть об’єднатися. Але білоруська еліта вважає, що "Техас повинні грабувати техасці". Вони розуміють: як тільки Лукашенко підпише ВСІ документи про Союзну державу, Путін знищить спочатку Лукашенка, а потім все його оточення. І почнеться дерибан Білорусі російськими олігархами під наглядом Кремля. Лукашенко теж це розуміє. Тому всіляко відтягує набуття Союзною державою плоті й крові. І поки він залишається в кріслі диктатора, Білорусь буде залишатися хоча б номінально незалежною", — говорить Олег Жданов.

Путін, за його словами, не може не давати Лукашенко грошей, інакше братський народ не зрозуміє.

"Але щоб не давати готівку Лукашенку, Путін перетворює обіцяні кошти в товарний кредит. Мовляв, Білорусі треба купити С-400, посилювати армію, тому що є військова загроза від країн НАТО та України. Ми бачимо політичні ігрища двох нанайських хлопчиків, які наші політики використовують для маніпуляції громадською думкою", — резюмує військовий експерт.

Раніше "Телеграф" запропонував читачам ознайомитися з перекладом статті на сайті Atlantic Council, в якій розповідалося, як всього за 5 років Лукашенко проміняв Україну на Росію.