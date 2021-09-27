"У нас відкривається новий фронт" - Лукашенко заговорив про Україну військовою термінологією

Лукашенко нагадав про білоруських втікачів, які створюють в Україні навчально-тренувальні табори.

Невизнаний міжнародною спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про несприятливу ситуацію у сусідніх державах та побоювання щодо їх конфронтації щодо республіки.

Про це в понеділок, 27 вересня, повідомляє "БЕЛТА".

Відповідна заява з вуст Лукашенка пролунала під час прийому керівників силового блоку з доповіддю про нинішню ситуацію на кордоні держави. Лукашенко закликав керівників силових органів звертати увагу не лише на мігрантів, а й на питання оборони.

"Ситуація в суміжних державах для нас несприятлива. Більш того, керівництво цих країн взяло курс на конфронтацію з Білоруссю", — каже невизнаний міжнародною спільнотою президент.

Також Лукашенко зазначив, що на кордоні Польщі з республікою готуються цілі військові корпуси.

"Це ж не проти Німеччини розгортаються ці війська", - каже Лукашенко, вказуючи на те, що дії направлені на Білорусь.

Також він зазначає, що подібну позицію займає Литва, котра намагається показати НАТО і США свою відданість.

"Але найсумніше — це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт", — каже невизнаний президент Білорусі.

Він відзначає, що багато жителів республіки втекли в Україну і тепер створюють там навчально-тренувальні табори, де, на думку Лукашенка, навчають втікачів (і не тільки) боротьбі проти Білорусі.

Також він заявив, що українські прикордонники самі знаходять схованки зі зброєю біля кордону з Білоруссю.

"Якщо ці тайники для заходів на території України, то їх не треба тягти до нашого кордону. Вони б сховали десь в іншому місці. Ми бачимо ознаки непристойних дій у відношенні Білорусі", - заявив Лукашенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Білорусь вирішила закупити в Росії військової техніки на один млрд доларів, побоюючись неукріпленого кордону з Україною.