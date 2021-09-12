Лукашенко стурбований кордоном з Україною і замовив у Путіна зброї на мільярд доларів

Лукашенко заявив, що Білорусь "підігрівають з півдня".

Режим Олександра Лукашенка вирішив закупити у РФ бойової техніки на один мільярд доларів (26,7 млрд гривень). Зокрема білоруського диктатора бентежить неукріплена ділянка кордону з Україною.

Про це він розповів під час навчань "Захід 2021", його слова цитує БЕЛТА.

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі розповів, що мав напередодні восьмигодинну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним, з яких близько 3,5 години були виділені на питання оборони.

За його словами, мова йшла і про постачання зенітних установок С-400.

Він похвалився тим, що установки С-300 повністю закрили західний кордон Білорусі, але заявив, що країну починають "підігрівати з півдня".

"Ми повинні готуватися — 1200 км кордон з Україною", — сказав Лукашенко, додавши, що там комплекси С-400 будуть до місця.

Загалом в Білорусь з Росії до 2025 року, сказав Лукашенко, повинні поставити бойові літаки, кілька десятків вертольотів, а також комплекси Тор-2М.

Як повідомлялося раніше, активна фаза навчань "Захід 2 021" розпочалася 10 вересня. Військовий і політичний експерт директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко розповідав "Телеграфу", які загрози для України несуть ці вчення і чого від них можна чекати.