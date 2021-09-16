Рус

Лукашенко відповів на слова Зеленського про захоплення Києва, Одеси і Харкова з допомогою Білорусі (відео)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
407
Лукашенко виступив з відповіддю щодо небезпеки їх навчань Новина оновлена 16 вересня 2021, 13:04
Лукашенко виступив з відповіддю щодо небезпеки їх навчань

Політик розкритикував Зеленського і Україну в контексті НАТО

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко відповів щодо можливої загрози для України з боку його країни.

Про це політик говорив на сесії Ради колективної безпеки в Душанбе, куди, до речі, так і не зміг вилетіти президент РФ Володимир Путін.

За словами Лукашенка, навчання "Захід-2021" фактично закінчилися, проте українські ЗМІ нібито продовжують сурмити про їх небезпеку. Не упустив можливість політик і покритикувати Володимира Зеленського.

"Український президент взагалі договорився до того, що на білорусько-російських навчаннях відпрацьовуватимуться варіанти захоплення Києва, Одеси, Харкова", — сказав Лукашенко, тут же згадавши про НАТО.

Мовляв, спільні навчання Білорусі та РФ мали "суто оборонний характер і не представляли загрозу". А ось НАТО, за його словами, проводять навчання за тисячі кілометрів від своєї країни. Лукашенко не розуміє, від кого обороняється Альянс, і заявив, що саме це створює напругу на кордоні.

Раніше ми повідомляли, що Росія на навчаннях "Захід-2021" може готуватися до вторгнення в Україну з території Білорусі, для чого відпрацьовує певні маневри.

В результаті дій бойовиків постраждала військова техніка ЗСУ
В регіонах
Бойовики за допомогою безпілотників обстріляли місто Щастя: в МВС показали фото руйнувань
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В результаті дій бойовиків постраждала військова техніка ЗСУ
Бойовики за допомогою безпілотників обстріляли місто Щастя: в МВС показали фото руйнувань
Дата публікації
Категорія
Заразитися "Дельтою" набагато простіше, ніж іншими штамами
Починається з нежитю і болю в м’язах: симптоми "Дельта"-штаму по днях (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Кошти з бюджету 2022 року почнуть витрачати вже в грудні поточного
Держбюджет-2022: в пріоритеті борги і "Велике будівництво", але без підвищення податків нікуди
Дата публікації
Категорія
Ліга чемпіонів
Гольове божевілля в Манчестері і фіаско "Шахтаря": результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 15 вересня
Дата публікації
Категорія
Українцям варто готуватися до подорожчання тепла
Опалення в Україні може подорожчати до 50% вже з 1 жовтня — хто за це заплатить