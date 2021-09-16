Лукашенко відповів на слова Зеленського про захоплення Києва, Одеси і Харкова з допомогою Білорусі (відео)

Політик розкритикував Зеленського і Україну в контексті НАТО

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко відповів щодо можливої загрози для України з боку його країни.

Про це політик говорив на сесії Ради колективної безпеки в Душанбе, куди, до речі, так і не зміг вилетіти президент РФ Володимир Путін.

За словами Лукашенка, навчання "Захід-2021" фактично закінчилися, проте українські ЗМІ нібито продовжують сурмити про їх небезпеку. Не упустив можливість політик і покритикувати Володимира Зеленського.

"Український президент взагалі договорився до того, що на білорусько-російських навчаннях відпрацьовуватимуться варіанти захоплення Києва, Одеси, Харкова", — сказав Лукашенко, тут же згадавши про НАТО.

Мовляв, спільні навчання Білорусі та РФ мали "суто оборонний характер і не представляли загрозу". А ось НАТО, за його словами, проводять навчання за тисячі кілометрів від своєї країни. Лукашенко не розуміє, від кого обороняється Альянс, і заявив, що саме це створює напругу на кордоні.

Раніше ми повідомляли, що Росія на навчаннях "Захід-2021" може готуватися до вторгнення в Україну з території Білорусі, для чого відпрацьовує певні маневри.