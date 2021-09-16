Лукашенко ответил на слова Зеленского о захвате Киева, Одессы и Харькова при помощи Беларуси (видео)

Политик раскритиковал Зеленского и Украину в контексте НАТО

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко ответил насчет возможной угрозы для Украины со стороны его страны.

Об этом политик говорил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, куда, к слову, так и не смог вылететь президент РФ Владимир Путин.

По словам Лукашенко, учения "Запад-2021" фактически закончились, однако украинские СМИ якобы продолжают трубить про их опасность. Не упустил возможность политик и покритиковать Владимира Зеленского.

"Украинский президент вообще договорился до того, что на белорусско-российском учении будут отрабатываться варианты захвата Киева, Одессы, Харькова", — сказал Лукашенко, тут же вспомнив о НАТО.

Дескать, учения Беларуси и РФ имели "сугубо оборонительный характер и не представляли угрозу". А вот НАТО, по его словам, проводят учения за тысячи километров от своей страны. Лукашенко не понимает, от кого обороняется Альянс, и заявил, что именно это создает напряжение на границе.

Ранее мы сообщали, что Россия на учениях "Запад-2021" может готовиться ко вторжению в Украину с территории Беларуси, для чего отрабатывает определенные маневры.