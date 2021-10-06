Может ли Лукашенко пойти на Украину? Военные эксперты оценили угрозу с севера

По одной из версий, погрязшему в скандалах Офису президента выгодно акцентировать внимание на угрозе со стороны Беларуси

Широкомасштабная война с Беларусью становится более вероятной, чем прямое вторжение России. Об этом во вторник, 5 октября, заявил на своей странице в Facebook нардеп фракции "Слуга народа", член межпарламентского совета Украина-НАТО, председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Он высказал мнение, что агрессия против Украины может стать той платой, которую пообещал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко российскому президента Владимиру Путину за спасение своего режима. И напоминает, что Беларусь намерена закупить у России оружия на миллиард долларов, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, новые боевые самолеты и вертолеты, другое вооружение.

Также свое предположение по белорусской угрозе нардеп аргументирует жесткой антиукраинской риторикой со стороны Лукашенко. В том числе его обвинениями в адрес Украины, которая якобы засылает в Беларусь боевиков и оружие, а также создает на своей территории учебно-тренировочные лагеря.

Военные эксперты оценили для "Телеграфа" угрозу белорусского вторжения в Украину.

"Лукашенко вынужден выполнять любые задачи Путина"

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко согласен, что вариант, при котором Россия будет подталкивать Беларусь к заострению отношений с Украиной, вплоть до начала боевых действий, вполне возможен.

"В планах РФ и ее Генштаба – это всё реализация гибридного подхода в гибридной войне, – уверен эксперт. – России выгодно показать, что Украина якобы воюет со своими гражданами на востоке. Что Украина была виновата в том, что России чуть ли не вынужденно пришлось забрать Крым. Что Украина является недогосударством, да еще и агрессивным, нападающим на соседей. И вот смотрите, теперь – пример с Беларусью".

По словам генерала, нагнетание ситуации отчетливо прослеживается во всё более жестких заявлениях Лукашенко в адрес Украины.

"В свое время уверял, что со стороны Беларуси будут въезжать в Украину только на тракторах, автомобилях и автобусах. А в последнее время обвиняет нас… Да легче, наверное, сказать, в чём не обвиняет. По его словам, и боевиков мы готовим, и оружие у границы закладываем, и через границу его переправляем, – напоминает Игорь Романенко. – Путин явно готовит Украине неприятности с белорусской стороны. И миллиард пообещал, чтобы Беларусь вооружилась российским вооружением. И комплекс ПВО С-400, и боевые вертолеты с авиацией. К тому же, россияне делают две базы в Беларуси. Официально – учебно-боевые. На самом же деле полноценные военные. В этом году появилась боевая база ПВО на Западе Беларуси. И продолжают формировать авиационную базу".

Генерал акцентирует, что ситуация – в развитии. И наращивать подготовку Беларуси к возможному плацдарму для удара по Украине россияне начали года два-три назад.

"Сперва были совместные белорусско-российские учения, связанные с противовоздушной обороной (ПВО). И под видом всех учений РФ заводила туда свою технику. И раньше, и сейчас, после сентябрьских учений Запад-2021. Разрабатывали планы действий вооруженных сил РФ через территорию Беларуси. Для этого подписали соответствующие документы, которые дают возможность представлять белорусскую территорию как свою на основании всё более расширяющегося пакета документов в рамках Союзного государства", – акцентирует генерал.

По его словам, Лукашенко не может без российских денег продолжать силовое удержание власти. И Путин это использует.

"Но теперь, вполне вероятно, в Кремле рассматривает возможность вторжения на территорию Украины с территории Беларуси не силами российских военных, а с помощью самих белорусов. Причины для вторжения создадут искусственно. И выставят всё как реакцию Беларуси на "агрессивные действия со стороны Украины". Мол, Беларусь была вынуждена отвечать. А россияне, в соответствии с документами о Союзническом государстве, будут всячески помогать, – поясняет Игорь Романенко. – Всё это способствует дискредитации Украины как государства. Лукашенко же повязан по рукам и ногам. Вынужден выполнять любые задачи, которые поставит Путин".

Беларусь, как способ отвлечь внимание от Банковой

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает минимальной возможность наступательной операции на Украину со стороны Беларуси.

"Политики традиционно манипулируют общественным сознанием. Им выгодно, когда не надо их обсуждать, не надо говорить об их оффшорах, расколе внутри властной команды. Давайте лучше поговорим о том, как нам угрожает Беларусь. Как в свое время Порошенко "не раскачивайте лодку, а то Путин нападет". Только теперь место Порошенко и Ко заняли представители так называемой "Зе-команды", а на роль Путина поставили Лукашенко", – отмечает Олег Жданов.

А между тем, подчеркивает он, Беларусь экономически очень зависит от Украины. И вряд ли и без того ослабленная белорусская экономика переживет разрыв торговых связей с нами.

"К примеру, базовым автомобилем ВСУ является белорусский МАЗ. Практически вся наша пожарная техника – тоже на базе МАЗа. Мы автобусы у белорусов покупаем, не говоря уж о мясомолочной продукции. А Украина сегодня, как это не забавно звучит, главный поставщик картофеля в Беларусь, – подчеркивает эксперт. – К тому же, белорусская армия – это около 60 тысяч человек. А у нас – 260 тысяч. Это несоизмеримо. К тому же, посмотрите на гипотетический театр военных действий. По болотам они пойдут в наступление? На чём? Зачем?"

Именно поэтому, поясняет Олег Жданов, возможность вторжения со стороны Беларуси он оценивает как минимальную.

"Да, Лукашенко играет в игру эмир или ишак – кто раньше помрет. Причем у него и эмир, и ишак – это Путин. Да, Лукашенко делает политические заявления в поддержку России. Но не спешит подписать документы о создании Союзного государства. Общество белорусское – за объединение с Россией. Они считают россиян братским народом и очень хотят объединиться. Но белорусская элита считает, что "Техас должны грабить техасцы". Они понимают: как только Лукашенко подпишет ВСЕ документы о Союзном государстве, Путин уничтожит сначала Лукашенко, а потом все его окружение. И начнется дерибан Беларуси российским олигархами под наблюдением Кремля. Лукашенко тоже это понимает. Потому всячески оттягивает обретение Союзным государством плоти и крови. И пока он остается в кресле диктатора, Беларусь будет оставаться хотя бы номинально независима", – говорит Олег Жданов.

Путин, по его словам, не может не давать Лукашенко денег, а то братский народ не поймет.

"Но чтобы не давать наличку Лукашенко, Путин превращает обещанные средства в товарный кредит. Мол, Беларуси надо купить С-400, усиливать армию, потому что есть военная угроза от стран НАТО и Украины. Мы видим политические игрища двух нанайских мальчиков, которые наши политики используют для манипуляции общественным мнением", – резюмирует военный эксперт.

Ранее "Телеграф" предложил читателям ознакомиться с переводом статьи на сайте Atlantic Council, в которой рассказывалось, как всего за 5 лет Лукашенко променял Украину на Россию.