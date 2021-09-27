Рядовий ЗСУ отримує більше, ніж полковник у Києві, - заступник міністра

Міністр фінансів, президент і Рада національної безпеки та оборони пообіцяли допомогти із виплатами солдатам коштів.

Українські військовослужбовці, котрі знаходяться за кілометр від передової, отримують більшу зарплатню, ніж полковник в Києві.

Про це повідомляє заступник міністра оборони Олександр Носов в ефірі телеканалу "Дім".

Відповідний наказ про збільшення виплат для військовослужбовців, котрі перебувають на першій лінії ротних опорних пунктів, прийняли у Міністерстві оборони. Відповідно до наказу №330 рядові солдати отримують понад 30 тисяч гривень, що більше зарплатні київського полковника. Якщо ж говорити про офіцерів, то вони отримують ще більші суми.

Заступник міністра зазначає, що всі військовослужбовці отримують свої гроші вчасно. Проте у суму, передбачену статтею, входять і відпускні гроші, і ті, що виділені на оздоровлення.

Носов зазначає, що наказ про підняття виплат вийшов уже після того, як у Верховну раду відправили проєкт бюджету на 2021 рік. Попри це в Міністерстві охорони є гроші для українських військовослужбовців.

За словами Носова, нині є майже 2 млрд грн, але міністр фінансів, президент і Рада національної безпеки та оборони пообіцяли виділити ще 3,8 млрд грн.

Нагадуємо, що топ-чиновники Служби безпеки України мають вищі зарплати, аніж у міністрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за добу 26 вересня на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще одного поранили.