Рус

Рядовий ЗСУ отримує більше, ніж полковник у Києві, - заступник міністра

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
161
Українським військовим підвищили зарплатню Новина оновлена 27 вересня 2021, 13:11
Українським військовим підвищили зарплатню

Міністр фінансів, президент і Рада національної безпеки та оборони пообіцяли допомогти із виплатами солдатам коштів.

Українські військовослужбовці, котрі знаходяться за кілометр від передової, отримують більшу зарплатню, ніж полковник в Києві. 

Про це повідомляє заступник міністра оборони Олександр Носов в ефірі телеканалу "Дім".

Відповідний наказ про збільшення виплат для військовослужбовців, котрі перебувають на першій лінії ротних опорних пунктів, прийняли у Міністерстві оборони. Відповідно до наказу №330 рядові солдати отримують понад 30 тисяч гривень, що більше зарплатні київського полковника. Якщо ж говорити про офіцерів, то вони отримують ще більші суми.

Заступник міністра зазначає, що всі військовослужбовці отримують свої гроші вчасно. Проте у суму, передбачену статтею, входять і відпускні гроші, і ті, що виділені на оздоровлення.

Носов зазначає, що наказ про підняття виплат вийшов уже після того, як у Верховну раду відправили проєкт бюджету на 2021 рік. Попри це в Міністерстві охорони є гроші для українських військовослужбовців.  

За словами Носова, нині є майже 2 млрд грн, але міністр фінансів, президент і Рада національної безпеки та оборони пообіцяли виділити ще 3,8 млрд грн.

Нагадуємо, що топ-чиновники Служби безпеки України мають вищі зарплати, аніж у міністрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за добу 26 вересня на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще одного поранили.

Теги:
#Військовослужбовці #Донбас #Зарплати
Президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30"
Політика
Форум Зеленського "Україна 30" заробив своїм організаторам мільйони, а оплатили його олігархи - розслідування ЗМІ
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30"
Форум Зеленського "Україна 30" заробив своїм організаторам мільйони, а оплатили його олігархи - розслідування ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Дельта-штам відрізняється від першого варіанту коронавірусу
У МОЗ розповіли, як переносять "Дельту" вакциновані і нещеплені пацієнти
Дата публікації
Категорія
Усик поспішає додому до родини
Усика в "Борисполі" зустріли як Героя: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
Підрахунок голосів завершений на всіх 299 округах
Озвучені результати виборів в Німеччині: намічаються складні переговори по коаліції
Дата публікації
Категорія
У Кіровоградській області підвищився рівень госпіталізацій
Уже п'ять областей України знаходяться в "помаранчевій" зоні