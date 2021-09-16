Отримують майже вдвічі більше міністрів: стали відомі зарплати топ-чиновників СБУ

В СБУ зарплата чиновників стартує від 100 тисяч гривень, в той час як міністри отримують від 50 тисяч

За місяць роботи перші особи Служби безпеки України — глава Іван Баканов і його заступники — отримують оклад понад 100 тисяч гривень. При цьому зарплати міністрів коливаються у межах 50-60 тисяч за місяць.

Про це у четвер, 16 вересня, повідомляє видання Vesti.ua.

У відповідь на офіційний запит журналістам повідомили, що зарплата Глави СБУ Івана Баканова за серпень 2021 року склала 113 220 гривень. При цьому його заступники отримали:

Сергій Андрущенко — перший заступник, керівник Антитерористичного центру — 110 149 грн;

Володимир Горбенко — заступник голови СБУ — 105 570 грн;

Олександр Якушев — заступник голови СБУ — 105 570 грн;

Заробітна плата міністрів України виявилася значно нижче, ніж у чиновників СБУ. Зокрема, міністр фінансів Сергій Марченко за серпень 2021 року одержав 65 675 гривень. При тому, що оклад деяких його заступників виявився в рази вище:

заступник міністра Світлана Воробей отримала 103 137 грн;

заступник міністра з питань євроінтеграції Юрій Драганчук — 100 380 грн;

держсекретар Мінфіну Дмитро Самоненко — 90 203 грн.

У міністра аграрної політики Романа Лещенко зарплата за серпень склала 55 тисяч гривень, міністр юстиції Денис Малюська за минулий місяць отримав 48 706 грн, а заступник міністра цифрової трансформації Тарас Дзьоба отримав 47 168 грн за фактично відпрацьований час.

Варто відзначити, що в Мін’юсті зарплати деяких заступників міністра також виявилися значно вище, ніж у самого Дениса Малюськи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зарплата українських вчителів виявилася втричі нижчою за мінімальну по Європі. В середньому викладач у школі отримує трохи більше 6,5 тис грн.