Укр

Получают почти вдвое больше министров: стали известны зарплаты топ-чиновников СБУ

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
34
Сколько получают украинские топ-чиновники в СБУ и министерствах Новость обновлена 16 сентября 2021, 15:24
Сколько получают украинские топ-чиновники в СБУ и министерствах

В СБУ зарплата чиновников стартует от 100 тысяч гривен, в то время как министры получают от 50 тысяч

За месяц работы первые лица Службы безопасности Украины — глава Иван Баканов и его заместители — получают оклад свыше 100 тысяч гривен. При этом зарплаты министров колеблются в пределах 50-60 тысяч за месяц.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает издание Vesti.ua.

В ответ на официальный запрос журналистам сообщили, что зарплата Главы СБУ Ивана Баканова за август 2021 года составила 113 220 гривен. При этом его заместители получили:

  • Сергей Андрущенко — первый заместитель, руководитель Антитеррористического центра — 110 149 грн;
  • Владимир Горбенко — замглавы СБУ — 105 570 грн;
  • Александр Якушев — замглавы СБУ — 105 570 грн;

Заработная плата министров Украины оказалась значительно ниже, чем у чиновников СБУ. В частности, министр финансов Сергей Марченко за август 2021 года получила 65 675 гривен. При том, что оклад некоторых его заместителей оказался в разы выше:

  • замминистра Светлана Воробей получила 103 137 грн;
  • замминистра по вопросам евроинтеграции Юрий Драганчук — 100 380 грн;
  • госсекретарь Минфина Дмитрий Самоненко — 90 203 грн.

У министра аграрной политики Романа Лещенко зарплата за август составила 55 тысяч гривен, министр юстиции Денис Малюська за прошлый месяц получил 48 706 грн, а замминистра цифровой трансформации Тарас Дзеба получил 47 168 грн за фактически отработанное время.

Стоит отметить, что в Минюсте зарплаты некоторых заместителей министра также оказались значительно выше, чем у самого Дениса Малюськи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что зарплата украинских учителей оказалась втрое ниже минимальной по Европе. В среднем преподаватель в школе получает чуть больше 6,5 тыс грн.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов
Харьков
Беспомощность или холодный расчет? Почему "Слуга народа" решила сдаться без боя на выборах мэра Харькова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов
Беспомощность или холодный расчет? Почему "Слуга народа" решила сдаться без боя на выборах мэра Харькова
Дата публикации
Категория
В результате действий боевиков пострадала военная техника ВСУ
Боевики с помощью беспилотников обстреляли город Счастье: в МВД показали фото разрушений
Дата публикации
Категория
Заразиться "Дельтой" намного проще, чем другими штаммами
Начинается с насморка и боли в мышцах: симптомы "Дельта"-штамма по дням (инфографика)
Дата публикации
Категория
Средства из бюджета 2022 года начнут тратить уже в декабре текущего
Госбюджет-2022: в приоритете долги и "Большая стройка", но без повышения налогов никуда
Дата публикации
Категория
Удаленная работа завоевывает все большую популярность
Мир на удаленке без продавцов, врачей и дипломов: как изменится человеческий труд в скором будущем