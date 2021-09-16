Получают почти вдвое больше министров: стали известны зарплаты топ-чиновников СБУ

В СБУ зарплата чиновников стартует от 100 тысяч гривен, в то время как министры получают от 50 тысяч

За месяц работы первые лица Службы безопасности Украины — глава Иван Баканов и его заместители — получают оклад свыше 100 тысяч гривен. При этом зарплаты министров колеблются в пределах 50-60 тысяч за месяц.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает издание Vesti.ua.

В ответ на официальный запрос журналистам сообщили, что зарплата Главы СБУ Ивана Баканова за август 2021 года составила 113 220 гривен. При этом его заместители получили:

Сергей Андрущенко — первый заместитель, руководитель Антитеррористического центра — 110 149 грн;

Владимир Горбенко — замглавы СБУ — 105 570 грн;

Александр Якушев — замглавы СБУ — 105 570 грн;

Заработная плата министров Украины оказалась значительно ниже, чем у чиновников СБУ. В частности, министр финансов Сергей Марченко за август 2021 года получила 65 675 гривен. При том, что оклад некоторых его заместителей оказался в разы выше:

замминистра Светлана Воробей получила 103 137 грн;

замминистра по вопросам евроинтеграции Юрий Драганчук — 100 380 грн;

госсекретарь Минфина Дмитрий Самоненко — 90 203 грн.

У министра аграрной политики Романа Лещенко зарплата за август составила 55 тысяч гривен, министр юстиции Денис Малюська за прошлый месяц получил 48 706 грн, а замминистра цифровой трансформации Тарас Дзеба получил 47 168 грн за фактически отработанное время.

Стоит отметить, что в Минюсте зарплаты некоторых заместителей министра также оказались значительно выше, чем у самого Дениса Малюськи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что зарплата украинских учителей оказалась втрое ниже минимальной по Европе. В среднем преподаватель в школе получает чуть больше 6,5 тыс грн.