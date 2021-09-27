Укр

Рядовой ВСУ получает больше, чем полковник в Киеве, - замминистра

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Украинским военным повысили зарплаты Новость обновлена 27 сентября 2021, 12:24
Украинским военным повысили зарплаты

Министр финансов, президент, Совет национальной безопасности и обороны пообещали помочь с выплатами средств для солдатов.

Украинские военнослужащие, которые находятся в километре от передовой, получают большую зарплату, чем полковники в Киеве.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Александр Носов в эфире телеканала "Дом".

Соответствующий приказ об увеличении выплат для военнослужащих, находящихся на первой линии ротных опорных пунктов, приняли в Министерстве обороны. В соответствии с приказом №330 рядовые солдаты получают более 30 тысяч гривен, что больше зарплаты киевского полковника. Если же говорить об офицерах, то они получают еще большие суммы.

Заместитель министра отмечает, что все военнослужащие получают свои деньги вовремя. Однако в сумму, предусмотренную статьей, входят и отпускные деньги, и те, что выделены на оздоровление.

Носов отмечает, что приказ о повышении выплат вышел уже после того, как в Верховную Раду отправили проект бюджета на 2021. Несмотря на это в Министерстве обороны есть деньги для украинских военнослужащих.

По словам Носова, сейчас имеется почти 2 млрд грн, но министр финансов, президент и Совет национальной безопасности и обороны пообещали выделить еще 3,8 млрд грн.

Напоминаем, что топ-чиновники Службы безопасности Украины имеют более высокие зарплаты, чем у министров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за сутки 26 сентября на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен.

Теги:
#Военнослужащие #Донбасс #Зарплаты
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