"Танк я видел, любовница военная была, в армии был. Верещук сможет и я смогу"

Ирина Верещук привела в доказательство опытности профессию членов семьи и свое образование.

Вопрос смены руководства Минобороны уже несколько месяцев обсуждается в политических кругах. Народная депутат Ирина Верещук заявила, что готова стать министром обороны Украины, но в ее компетентности стоит сомневаться.

Об этом в Фейсбук написал блогер Кирилл Данильченко.

«У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сыновей военный …

Я хорошо знаю, куда иду». Верещук о том, что она готова быть Министром обороны. И о том, что фракция вела с ней переговоры. «Кому-то надо это делать»– скромно в конце.

У меня это – дед командовал танковой ротой. И танк мы всей семьей видели в парке и не в парке. Он «рондондон» делал. И любовница у меня в финчасти служила. Можно мне министром обороны? Или маршалом бронетанковых войск? Нету такового в Украине? Нет, ну так то я знаю куда иду.

Тогда начальником бронетанкового управления вместо Мельника? Ну посудите – танк я видел, любовница военная была, в армии был. И с тумбочки даже орал на срочке — "Дежурный роты на выход". И в ныне расформированной бригаде, когда она еще была дивизией, а подполковник Планковский начальником строевой, я «Шилку» вот этими руками трогал. Она, правда, в землю вросла за боксом, но то такое. Верещук сможет и я смогу.

Эта женщина вселяет в меня древний ужас по Лавкрафту. Миллионный город? Сейчас все решу — у меня опыт был в Рава–Русской земельные участки родственникам разруливать. Муж, правда, новый не совсем военный, а в СБУ. что объясняет успехи в крохотном городке, живущем с приграничного движения. Но эти подробности ни к чему. Киев это просто большая Рава-Русская.

Я тут в комитете по обороне – сейчас как на 60% повысим денежное довольствие ВСУ. Закатывай рукава надо немного поработать. Не повысила, но в СМИ процитировали. Да и как бы ты его повысила его, если там Минфин подвязан, а по численности, вообще, Рада решает, а Верещук просто членкиня подкомитета.

Министр обороны на фоне миллиардов долгов и постоянных непоняток с ГОЗ – «Надо кому-то это делать». Просто феерическая леди. Дайте ей зонтик кто-то. Пусть летит министром Приорки станет. До сих пор ору, как она на мэрских не смогла ответить как районы в столице называются. За что нам это все? Когда это все прекратится?

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