"Перестаньте ображати один одного: ворог у нас один, і це не українці"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 11
Головлікар однієї з клінік у Львові Тарас Жиравецький переконаний, що вакцинація необхідна, але хвилю ковіду в Україні вона не зупинить
"Чи потрібна вакцинація? Звичайно, потрібна! Або вона може збити хвилю? Ніяк хвилю це не зупинить, на жаль. Тому вакциновані навіть в масці можуть заразитися і поширювати вірус, як і невакциновані. Єдиний шлях збити хвилю — це більше тестувати тих, у кого є температура, і ізолювати тих, у кого позитивний тест. Причому ті, у кого виявили вірус, повинні розуміти, що вони небезпечні і підтримують хвилю, тому що дійсно багато хто продовжує їздити громадським транспортом і ходити на масові заходи знаючи, що в даний момент є хворими!
Чи встигнемо ми зараз вакцинувати за місяць 80% населення двома дозами? Мабуть, ні.
Бачимо, в Британії щодня — до 40000 нових випадків щодня, але менше госпіталізацій, тому країна тримається. Але британці почали з вакцинації старшого населення, тому в них інша ситуація, а ми масово вакцинували студентів і тих, хто перехворів, і дивуємося, що у нас не виходить справитися з хвилею.
Всім витримки і спокою, і перестаньте ображати один одного, борімося разом, ворог у нас один, і це не українці, а вірус!"
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.
- Дата публікації
-
- Категорія
-