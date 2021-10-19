"Перестаньте ображати один одного: ворог у нас один, і це не українці"

Головлікар однієї з клінік у Львові Тарас Жиравецький переконаний, що вакцинація необхідна, але хвилю ковіду в Україні вона не зупинить

"Чи потрібна вакцинація? Звичайно, потрібна! Або вона може збити хвилю? Ніяк хвилю це не зупинить, на жаль. Тому вакциновані навіть в масці можуть заразитися і поширювати вірус, як і невакциновані. Єдиний шлях збити хвилю — це більше тестувати тих, у кого є температура, і ізолювати тих, у кого позитивний тест. Причому ті, у кого виявили вірус, повинні розуміти, що вони небезпечні і підтримують хвилю, тому що дійсно багато хто продовжує їздити громадським транспортом і ходити на масові заходи знаючи, що в даний момент є хворими!

Чи встигнемо ми зараз вакцинувати за місяць 80% населення двома дозами? Мабуть, ні.

Бачимо, в Британії щодня — до 40000 нових випадків щодня, але менше госпіталізацій, тому країна тримається. Але британці почали з вакцинації старшого населення, тому в них інша ситуація, а ми масово вакцинували студентів і тих, хто перехворів, і дивуємося, що у нас не виходить справитися з хвилею.

Всім витримки і спокою, і перестаньте ображати один одного, борімося разом, ворог у нас один, і це не українці, а вірус!"