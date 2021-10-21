"Можете вважати мене сволотою, але якщо людина не хоче себе рятувати — я умиваю руки"
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Волонтери допомагають пацієнтам в тому випадку, якщо їх не вдалося покласти в лікарню.
У Харкові, де ситуація із заповненістю лікарень пацієнтами з коронавірусом наближається до критичної, є пацієнти, які не викликають швидку при низькій сатурації. Роблять вони це з небажання звертатися до медиків, сподіваючись взяти концентратор у волонтерів.
Про це на сторінці в Facebook написала волонтер і глава благодійного фонду Леся Литвинова, яка допомагає хворим на коронавірус.
19:30 (дзвінок)
- допоможіть, у тата сатурація 80, лікарні забиті, нам потрібен концентратор.
-Місто?
- Харків
- Від мене концентратор буде їхати майже дві доби. Він не дочекається. Викликайте швидку, якщо не заберуть — набирайте, я допоможу покласти. Сьогодні всіх розіпхали, хто звернувся.
21:00 (повідомлення)
- Алеся добрий вечір, я дзвонила Вам годину назад з Харкова з приводу концентратора, Ви сказали приїде тільки післязавтра.
Ми орендуємо на два дні, а Ви можете вислати?
Заплатити оренду на більше днів немає можливості, тому до Вас звернулася.
- Ви швидку викликали?
- Папа не хоче
- Вибачте. Ми допомагаємо в тому випадку, якщо людину не вдалося госпіталізувати, а не якщо йому не хочеться.
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