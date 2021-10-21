"Можете вважати мене сволотою, але якщо людина не хоче себе рятувати — я умиваю руки"

Волонтери допомагають пацієнтам в тому випадку, якщо їх не вдалося покласти в лікарню.

У Харкові, де ситуація із заповненістю лікарень пацієнтами з коронавірусом наближається до критичної, є пацієнти, які не викликають швидку при низькій сатурації. Роблять вони це з небажання звертатися до медиків, сподіваючись взяти концентратор у волонтерів.

Про це на сторінці в Facebook написала волонтер і глава благодійного фонду Леся Литвинова, яка допомагає хворим на коронавірус.

19:30 (дзвінок)

- допоможіть, у тата сатурація 80, лікарні забиті, нам потрібен концентратор.

-Місто?

- Харків

- Від мене концентратор буде їхати майже дві доби. Він не дочекається. Викликайте швидку, якщо не заберуть — набирайте, я допоможу покласти. Сьогодні всіх розіпхали, хто звернувся.

21:00 (повідомлення)

- Алеся добрий вечір, я дзвонила Вам годину назад з Харкова з приводу концентратора, Ви сказали приїде тільки післязавтра.

Ми орендуємо на два дні, а Ви можете вислати?

Заплатити оренду на більше днів немає можливості, тому до Вас звернулася.

- Ви швидку викликали?

- Папа не хоче

- Вибачте. Ми допомагаємо в тому випадку, якщо людину не вдалося госпіталізувати, а не якщо йому не хочеться.