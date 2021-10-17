Місць немає: в Харкові коронавірусні лікарні та крематорії не витримують навантаження (відео)

Працівники "швидкої" відмовляються везти хворих до медустанов

Харківська медична система знаходиться на межі колапсу: реанімаційні відділення для хворих на ковід переповнені, нових пацієнтів майже не приймають.

Такий висновок можна зробити з відео очевидця, опублікованого в Telegram-каналі "Харків Life | Події та новини".

Як поділилася одна із підписниць ресурсу, у її мами діагностували коронавірус. Лікування проходило вдома, однак стало тільки гірше, тому довелося викликати "швидку" допомогу. На виклик медики прибули без кисневого балона.

При вимірюванні сатурації був зафіксований критично низький рівень кисню в крові — 32. Однак співробітники "швидкої" відмовилися забирати пацієнтку в лікарню, мотивувавши це тим, що всі відділення переповнені.

На відео навіть відображена частина розмови медиків зі старшим лікарем неназваної лікарні. Та стверджує, що везти нових людей нікуди.

При цьому харків’янці таки вдалося, нехай і шляхом погроз звернутися до поліції, змусити "швидку" відвезти матір до медустанови. Однак у 17-й лікарні дійсно не знайшлося місць, довелося їхати до 22-ї.

Варто зазначити, що через довгі державних вихідні на зміні залишилися лише чергові лікарі.

"Якщо до понеділка доживе, тоді і лікувати будемо", — цитує жінка співробітників лікарні.

Про навантаженні на іншу частину системи, пов’язану з COVID-19, розповів ще один підписник уже згаданого Telegram-каналу.

За словами чоловіка, він втратив через коронавірус тестя. Викликані поліція і судмедексперт приїхали на виклик лише через 12 годин. Після з’ясування всіх обставин людини вирішили кремувати, проте у місцевих крематоріях виявилася величезна черга, що весь час поповнюється.

Так, чоловіка, який помер 15 жовтня, пропонують кремувати не раніше 26-го. До цього тіло можна платно зберігати в морзі.

Люди шукають інші виходи: наприклад, кремацію в інших містах. Цікаво, що послуги столичного крематорію із вартістю переїзду в обидві сторони обійдуться дешевше, ніж харківського.

Нагадаємо, що складна ситуація з ковідом і в Одесі. Як повідомляв "Телеграф", на півдні країни медичного кисню часто потребують навіть діти, а лікарні ледь справляються з напливом пацієнтів.

Ймовірно, щоб уникнути подібного, у Львові і вирішили масово вакцинуватися, відстоюючи величезні черги за щепленням.