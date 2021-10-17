Мест нет: в Харькове коронавирусные больницы и крематории не справляются с нагрузкой (видео)

Работники "скорой" отказываются везти больных в медучреждения

Харьковская медицинская система находится на грани коллапса: реанимационные отделения для больных ковидом переполнены, новых пациентов почти не принимают.

Такой вывод можно сделать из видео очевидца, опубликованного в Telegram-канале "Харьков Life | Cобытия и новости".

Как поделилась одна из подписчиц ресурса, у её мамы диагностировали коронавирус. Лечение проходило дома, однако стало только хуже, поэтому пришлось вызвать "скорую" помощь. На вызов медики прибыли без кислородного баллона.

При измерении сатурации был зафиксирован критически низкий уровень кислорода в крови — 32. Однако сотрудники "скорой" отказались забирать пациентку в больницу, мотивировав это тем, что все отделения переполнены.

На видео даже запечатлена часть разговора медиков со старшим врачом неназванной больницы. Та утверждает, что везти новых людей некуда.

При этом харьковчанке таки удалось, пусть и путем угроз пойти в полицию, заставить "скорую" отвезти мать в медучреждение. Однако в 17-й больнице действительно не оказалось места, пришлось ехать в 22-ю.

Стоит отметить, что из-за длинных государственных выходных на смене остались лишь дежурные врачи.

"Если до понедельника доживет, тогда и лечить будем", — цитирует женщина сотрудников больницы.

О нагрузке на другую часть системы, связанной с COVID-19, рассказал еще один подписчик вышеуказанного Telegram-канала.

По словам мужчины, он потерял из-за коронавируса тестя. Вызванные полиция и судмедэксперт приехали на вызов лишь спустя 12 часов. После выяснения всех обстоятельств человека решили кремировать, однако в местных крематориях оказалась огромная и все пополняющаяся очередь.

Так, мужчину, умершего 15 октября, предлагают кремировать не раньше 26-го. До этого тело предлагают платно хранить в морге.

Люди ищут другие выходы: к примеру, кремацию в других городах. Интересно, что услуги столичного крематория со стоимостью переезда в обе стороны выйдут все равно дешевле, чем харьковского.

Напомним, что сложная ситуация с ковидом и в Одессе. Как сообщал "Телеграф", на юге страны в кислороде часто нуждаются даже дети, а больницы едва справляются с наплывом пациентов.

Вероятно, дабы избежать подобного, во Львове и решили массово вакцинироваться, отстаивая огромные очереди за прививкой.