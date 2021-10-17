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Бояться ковіду чи обмежень? У мережі з’явилося відео зі Львова із чергою на вакцинацію

Автор
Олена Вєчканова
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За суботу, 16 жовтня, на Львівщині вакцинувалось понад 4,5 тисяч жителів Новина оновлена 17 жовтня 2021, 12:33
За суботу, 16 жовтня, на Львівщині вакцинувалось понад 4,5 тисяч жителів

Всього імунізацією проти коронавірусу у Львівській області охоплено 20,05% населення

На початку жовтня місцева влада обіцяла, що Львівщина однією з перших перейде в "червону" карантинну зону. Можливо, саме тому жителі регіону поголовно вирішили вакцинуватися, відстоюючи величезні черги за своїм щепленням.

Відео однієї із таких черг, зафіксованих на території ТРЦ Victoria Gardens в неділю, 17 жовтня, потрапило в мережу.

До слова, народ на Львівщині масово йде на вакцинацію вже мінімум другу добу. Ймовірно, багато українців спантеличені новими карантинними обмеженнями, які, поміж іншого, пов’язані ще і з користуванням міжрегіональним транспортом.

Слід зазначити, що Львівська область поки не потрапляє навіть до десятки лідерів за кількістю вакцинованого населення на регіон. Із результатом у 20,05% (включаючи вакцинованих 16 жовтня) вона ледь замикає 12-ку кращих по імунізації. Додамо, що із цієї кількості лише 15,35% осіб щеплені обома дозами, інші вакциновані лише раз.

При цьому найбільше жителів Львівщини — 40,3% — вирішили за краще "вколотися" американським Pfizer. На другому місці за кількістю щеплених людей у регіоні знаходиться препарат Sinovac (24,7%).

Які вакцини обирають жителі Львівщини
Які вакцини обирають жителі Львівщини

Додамо, що станом на ранок 17 жовтня у Львівській області було вакциновано понад 880 тисяч чоловік. І все ж такої кількості поки недостатньо, щоб ефективно протистояти наростаючій новій хвилі захворювання.

Цікаво, що лише за вихідну суботу кількість нових виявлених випадків коронавірусу на Львівщині знизилася — до 588. Попередні ж кілька діб регіон коливався від 816 до 1132 нових випадків на день.

Статистика захворювання у Львівській області по днях
Статистика захворювання у Львівській області по днях

До слова, поки регіон залишається в "помаранчевій" зоні. "Телеграф" же розповідав, яким областям пощастило менше і з понеділка на їх території будуть діяти обмеження "червоної".

Також ми розповідали, як поспішають вакцинуватися на Одещині та як в цьому регіоні справляються з наслідками спалаху "корони".

Теги:
#Львів #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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