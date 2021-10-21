"Можете считать меня сволочью, но если человек не хочет себя спасать - я умываю руки"
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Волонтеры помогают пациентам в том случае, если их не удалось положить в больницу.
В Харькове, где ситуация с заполненностью больниц пациентами с коронавирусом приближается к критической, есть пациенты, которые не вызывают скорую при низкой сатурации. Делают они это из нежелания обращаться к медикам, надеясь взять концентратор у волонтеров.
Об этом на странице в Facebook написала волонтер и глава благотворительного фонда Леся Литвинова, которая помогает больным коронавирусом.
19:30 (звонок)
- помогите, у папы сатурация 80, больницы забиты, нам нужен концентратор.
-Город?
- Харьков
- От меня концентратор будет ехать почти двое суток. Он не дождётся. Вызывайте скорую, если не заберут — набирайте, я помогу положить. Сегодня всех распихали, кто обратился.
21:00 (сообщение)
- Алеся добрый вечер, я звонила Вам час назад из Харькова по поводу концентратора, Вы сказали приедет только послезавтра.
Мы арендуем на два дня , а Вы можете выслать？
Заплатить аренду на больше дней нетвозиожности, по этому к Вам обратилась.
- Вы скорую вызывали?
- Папа не хочет
- Извините. Мы помогаем в том случае, если человека не удалось госпитализировать, а не если ему не хочется.
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В стране коллапс. Кислород сейчас — один из самых востребованных ресурсов. Можете считать меня сволочью, но если человек не хочет себя спасать — я умываю руки.
Да, "95 лет, отказалась от госпитализации", "лежачий, отказ от госпитализации", "единственный опекун ребёнка с аутизмом, отказ от госпитализации", "взрослый с СД, отказ от госпитализации" — это понятно, я не только дам аппарат, но и найду кто проконсультирует на дому.
Но " нет, я не хочу", "я не доверяю больницам", "там паскудные условия" и" у меня прекрасный врач из частной клиники" — это, пожалуйста, без меня. Сами решили — сами обеспечиваете.
Простите, если выпадаю из образа Матери Терезы.
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