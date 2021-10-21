Укр

"Можете считать меня сволочью, но если человек не хочет себя спасать - я умываю руки"

Автор
Леся Литвинова
Дата публикации
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Автор
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Кислородный концентратор. Новость обновлена 21 октября 2021, 13:10
Кислородный концентратор.

Волонтеры помогают пациентам в том случае, если их не удалось положить в больницу.

В Харькове, где ситуация с заполненностью больниц пациентами с коронавирусом приближается к критической, есть пациенты, которые не вызывают скорую при низкой сатурации. Делают они это из нежелания обращаться к медикам, надеясь взять концентратор у волонтеров. 

Об этом на странице в Facebook написала волонтер и глава благотворительного фонда Леся Литвинова, которая помогает больным коронавирусом. 

19:30 (звонок)

- помогите, у папы сатурация 80, больницы забиты, нам нужен концентратор.

-Город?

- Харьков

- От меня концентратор будет ехать почти двое суток. Он не дождётся. Вызывайте скорую, если не заберут — набирайте, я помогу положить. Сегодня всех распихали, кто обратился.

21:00 (сообщение)

- Алеся добрый вечер, я звонила Вам час назад из Харькова по поводу концентратора, Вы сказали приедет только послезавтра.

Мы арендуем на два дня , а Вы можете выслать？

Заплатить аренду на больше дней нетвозиожности, по этому к Вам обратилась.

- Вы скорую вызывали?

- Папа не хочет

- Извините. Мы помогаем в том случае, если человека не удалось госпитализировать, а не если ему не хочется.

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В стране коллапс. Кислород сейчас — один из самых востребованных ресурсов. Можете считать меня сволочью, но если человек не хочет себя спасать — я умываю руки.

Да, "95 лет, отказалась от госпитализации", "лежачий, отказ от госпитализации", "единственный опекун ребёнка с аутизмом, отказ от госпитализации", "взрослый с СД, отказ от госпитализации" — это понятно, я не только дам аппарат, но и найду кто проконсультирует на дому.

Но " нет, я не хочу", "я не доверяю больницам", "там паскудные условия" и" у меня прекрасный врач из частной клиники" — это, пожалуйста, без меня. Сами решили — сами обеспечиваете.

Простите, если выпадаю из образа Матери Терезы.

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Теги:
#Коронавирус #Covid-19 #Кислородный концентратор
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