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"Хто не хоче вакцинуватися від Ковіду, може вакцинуватися від Карантину"

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Євген Черняк Євген Черняк
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Вакцинація не дозволить статися глобальному локдауну Новина оновлена 24 жовтня 2021, 13:57
Вакцинація не дозволить статися глобальному локдауну

Імунізація від коронавірусу потрібна не тільки людям, а й країні в цілому

Коронавірусний карантин є причиною багатьох обмежень не тільки для населення, але і економічної системи країни. Саме тому так важливо прискорити процес масової вакцинації, щоб не дозволити прогресу зупинитися.

Такою думкою на особистій Facebook-сторінці поділився автор освітнього каналу "Біг Мані", бізнесмен Євген Черняк.

"Хто не хоче вакцинуватися від Ковіду, може вакцинуватися від Карантину.

Карантину для всіх і вакцинованих, до речі, теж. Карантину, який знищує бізнес, який робить неможливими подорожі, який вводить довгі канікули в школах для дітей (вже зрозуміла якість освіти, а це — майбутнє країни). Карантину, який уповільнює економіку.

Я не лікар, звичайно, але формула "вакцинуйтеся не від ковіду, а від карантину", стає робочою.

Вакцинуватися, розуміючи всі ризики не до кінця клінічно дослідженої вакцини, і потрапити в карантин — подвійно прикро.

Так, я перехворів і через рік зробив вакцинацію, коли знизилися антитіла.

Так, розумію, що вакцину потрібно буде повторити.

Так, знаю, що щеплені теж іноді хворіють.

І вся ця історія з вакцинами дуже не подобається, а кому вона може сподобатися?!

Вакцинуватися дуже не хочеться, але альтернатива — вічний карантин", — підсумував Євген Черняк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, згідно з дослідженням вчених, вакцинація проти COVID-19 знижує ризик летального результату не тільки проти "корони", а й деяких інших захворювань.

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Теги:
#Карантин #Вакцинація #Євген Черняк
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