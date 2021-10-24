"Хто не хоче вакцинуватися від Ковіду, може вакцинуватися від Карантину"
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Імунізація від коронавірусу потрібна не тільки людям, а й країні в цілому
Коронавірусний карантин є причиною багатьох обмежень не тільки для населення, але і економічної системи країни. Саме тому так важливо прискорити процес масової вакцинації, щоб не дозволити прогресу зупинитися.
Такою думкою на особистій Facebook-сторінці поділився автор освітнього каналу "Біг Мані", бізнесмен Євген Черняк.
"Хто не хоче вакцинуватися від Ковіду, може вакцинуватися від Карантину.
Карантину для всіх і вакцинованих, до речі, теж. Карантину, який знищує бізнес, який робить неможливими подорожі, який вводить довгі канікули в школах для дітей (вже зрозуміла якість освіти, а це — майбутнє країни). Карантину, який уповільнює економіку.
Я не лікар, звичайно, але формула "вакцинуйтеся не від ковіду, а від карантину", стає робочою.
Вакцинуватися, розуміючи всі ризики не до кінця клінічно дослідженої вакцини, і потрапити в карантин — подвійно прикро.
Так, я перехворів і через рік зробив вакцинацію, коли знизилися антитіла.
Так, розумію, що вакцину потрібно буде повторити.
Так, знаю, що щеплені теж іноді хворіють.
І вся ця історія з вакцинами дуже не подобається, а кому вона може сподобатися?!
Вакцинуватися дуже не хочеться, але альтернатива — вічний карантин", — підсумував Євген Черняк.
Раніше "Телеграф" розповідав, що, згідно з дослідженням вчених, вакцинація проти COVID-19 знижує ризик летального результату не тільки проти "корони", а й деяких інших захворювань.
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