Україна не готова бути президентською республікою

Політичний консультант, власник компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, засновник Kiev urban bureau (KUB), ідеолог Free Crimea, випускник Інституту журналістики (Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1997) і магістр міжнародних відносин (King’s College London 2004) Тарас Березовець

Тут секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов запевняє, що кращою формою правління держави для України на сьогодні є "жорстка президентська республіка".

Що ж, схоже, почалося підігрування очікуванням Зеленського. Він саме цього хоче. Того ж, чого хотів Янукович, який переписував під себе Конституцію, підсилюючи свої повноваження. Ми пам’ятаємо, до чого все призвело...