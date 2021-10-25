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Україна не готова бути президентською республікою

Автор
Тарас Березовець Тарас Березовець
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Президент України Володимир Зеленський Новина оновлена 25 жовтня 2021, 16:32
Президент України Володимир Зеленський

Політичний консультант, власник компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, засновник Kiev urban bureau (KUB), ідеолог Free Crimea, випускник Інституту журналістики (Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1997) і магістр міжнародних відносин (King’s College London 2004) Тарас Березовець

Тут секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов запевняє, що кращою формою правління держави для України на сьогодні є "жорстка президентська республіка".

Що ж, схоже, почалося підігрування очікуванням Зеленського. Він саме цього хоче. Того ж, чого хотів Янукович, який переписував під себе Конституцію, підсилюючи свої повноваження. Ми пам’ятаємо, до чого все призвело...

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Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Тарас Березовець #Президент України #изминения до конституції #Олексій Данилов
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