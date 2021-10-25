Политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, основатель Kiev urban bureau (KUB), идеолог Free Crimea, выпускник Института журналистики (Киевский университет им. Тараса Шевченко, 1997) и магистр международных отношений (Kingʼs College London 2004) Тарас Березовец

Тут секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уверяет, что лучшей формой правления государства для Украины на сегодня является "жесткая президентская республика".

Что ж, похоже, началось подыгрывание ожиданиям Зеленского. Он именно этого хочет. Того же, чего хотел Янукович, который переписывал под себя Конституцию, усиливая свои полномочия. Мы помним, к чему всё привело.

Думаю, что если Данилов озвучивает, а не угадывает, "хотелки" Зеленского, то "слуги" реально готовятся перекроить Основной Закон.

Между тем, Украина не готова быть президентской республикой. Нам противопоказано такого вида политическое устройство. Президентская вертикаль нормально может действовать в странах двух типов. Либо это страны с сильными демократическими институтами (США или Франция). Либо авторитарные – как, по сути, та же Россия.

Поэтому президентская республика неприемлема для Украины. И формат, выбранный отцами-основателями в первой Конституции – парламентско-президентский – является максимально оптимальным.

У нас и так достаточно сильный институт президентства. Но при этом глава государства не возглавляет исполнительную вертикаль, как в США. У нас это делает премьер-министр. Плюс – полномочия президента существенно ограничены соответствующими полномочиями Верховой Рады. И это – оптимальный баланс. Который Зеленский и Ко хотят нарушить.

Соберут ли голоса для изменений в Конституцию, когда этот маховик таки запустят? Сложно сказать. Ведь нужно две трети парламента – 300 голосов. Впрочем, если будут платить дикие суммы, всё возможно. По некоторым данным, за отставку с поста спикера Дмитрия Разумкова давали до 100 тысяч долларов. Можно представить, какой может быть прайс за переписывание Конституции. При этом прогнозирую, что, несмотря на соблазн в виде финансового ресурса, сопротивление внутри парламента попыткам ввести в Украине президентскую форму правления, будет сильным.

Еще интересный момент. Интервью Данилова, в котором он расхваливает президентскую форму правления, обнародовано 25 октября 2021 года – спустя ровно год после местных выборов в Украине.

Выборов, которые "слуги", несмотря на определенное применение админресурса, фальсификации, скупку голосов, фактически проиграли. Получили куда меньше, чем ожидали. И в разы меньше, по сравнению с парламентскими выборами 2019 года. Результат был по делу, ведь после 2019-го происходит откат по многим направлениям реформ, по уровню жизни. Идет и откат в рейтингах "слуг".

И на этом фоне – оп! – и нам начинают нахваливать президентскую форму правления. Делайте выводы…