Волонтер, голова благодійного фонду "СВОЇ" Леся Литвинова.

Я думала, що мене нічим особливо вже не спантеличиш. Ні, удалося.

Якась жінка поверталася з Польщі до Донецької області через Київ. Після прильоту в аеропорту зробила тест, а він позитивний.

Їхати додому не може, готель зняти не може. Обсерваційного центру у природі немає. У лікарню при повному здоров’ї лягати теж ідіотизм. Та й не візьме ніхто. Самоізолюватися треба у Києві, а у Києві нікого немає. Теоретично можна лише зняти квартиру, приховавши від орендодавця ковідний статус та пересидіти свої два тижні. Але тут порядність не дозволяє.

Жодна гаряча лінія відповіді на питання "що робити" дати неспроможна. На такі випадки не продумано жодного механізму.