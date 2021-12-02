Український соціолог, доктор філософських наук, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор кафедри соціології Університету «Києво-Могилянська Академія» Володимир Паніотто

Україна проведе перепис населення у 2023 році спільно з корпорацією Apple, ставши другою у світі країною, яка це зробила. Про це домовилися в рамках підписання Меморандуму про співпрацю між компанією та українським Мінцифри.

Насамперед мене радує, що перспективи проведення перепису стають більш реалістичними. Відсутність перепису протягом 20 років – це злочин, наслідки якого багато хто просто не усвідомлює.

І співпраця з Apple, звичайно, є позитивною новиною. Щоправда, не зовсім ясно, у чому саме полягатиме співпраця та як планується проведення перепису.

Перепис у США проходив у квітні 2020 року в розпал епідемії Ковіда (а в США, як ми пам’ятаємо, ситуація була вкрай складною).

Головним способом проведення перепису було заповнення анкети онлайн. Крім того, тим, хто не заповнив анкету онлайн, відправляли паперову анкету із передплаченим конвертом.

Можливе було також опитування телефоном і, зрозуміло, шляхом візитів переписувачів.

В Україні, наскільки я знаю, планувалося, що головним методом проведення перепису буде face-to-face інтерв’ю переписувачами за допомогою планшетів та додатково можливе також опитування онлайн.

Можливо, участь Apple полягатиме в оренді планшетів та допомоги із софтом. А, може, роль Apple полягатиме у використанні американського досвіду онлайн перепису. Очевидно, ці питання до кінця ще не вирішені і зараз обговорюються.

Зрозуміло, що сама співпраця – це лише позитив. Чи є ризики онлайн-перепису? Наразі Інтернетом користується 75% дорослого населення України, у 2023 році буде, можливо, 80% користувачів Інтернетом. Це вже чимало. Хочеться сподіватися, що у 2023 році вже не буде пандемії, але поява нових і нових модифікацій вірусу та антивакцинаторські настрої зменшують цю надію.

Онлайн-опитування в умовах епідемії, безумовно, краще.

Єдиний ризик – якість заповнення анкети дещо гірша. Але в переписі ставляться дуже прості запитання, тож я не бачу особливих ризиків.