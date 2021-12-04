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Реальна картина зі смертністю від COVID-19 в РФ, що першою створила "вакцину" від коронавірусу - Олександр Коваленко

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Олександр Коваленко Олександр Коваленко
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Росія — один із світових лідерів із захворюваності на коронавірус
Росія — один із світових лідерів із захворюваності на коронавірус

Військово-політичний оглядач та блогер, відомий під псевдонімом "Злий одесит", Олександр Коваленко порівняв дані статистики про смертність від коронавірусу в Росії за місяць із цифрами, що озвучувалися щодня. За його висновками — реальна смертність була вищою майже втричі.

Росстат у черговий раз проговорився про реальну смертність у Росії від коронавірусу

Росстат опублікував чергові дані щодо смертності в Росії від коронавірусу, цього разу за жовтень. І ці дані в черговий раз абсолютно не відповідають тим цифрам, які у жовтні у щодобовій статистиці надавали російська влада громадськості.

Так, згідно з даними Росстату, у жовтні в Росії померли 74 893 пацієнти з Covid-19. Якщо, банально, без динаміки зростання, поділити цю кількість на 30 днів, то ми отримуємо цифру 2415 осіб на добу! Але, згідно з офіційними даними за жовтень, смертність від коронавірусу в Росії плавно зростала від 875 летальних випадків 1 жовтня до 1131 станом на 31 жовтня.

Те, що називається, відчуйте різницю, 875 і 2415!

Нагадаю, що цифри Росстату за вересень так само привернули мою увагу місяць тому. Так, згідно з опублікованими Росстатом даними за вересень 2021 року за смертністю від COVID-19 від вірусу померло 39 638 росіян. Або, грубо кажучи, кожну добу помирало в середньому 1320 людей.

Але у вересні статистика смертності повільно зростала в межах від 772 до 846! Тобто офіційна статистика оперативного штабу у вересні не враховувала щодня по 450 – 550 смертей, або 30% – 40%.

У жовтні ж вже заплющували очі на 1280—1540 смертей на добу!

Але головне те, що сам Росстат уже давно не є джерелом достовірної інформації, занижуючи негативні дані та завищуючи позитивні. А тому, можна тільки собі уявити, яка реальна картина зі смертністю від COVID-19 в країні, яка першою створила "вакцину" від коронавірусу, що розгорнула масштабну вакцинацію і вакцинувала 46% населення.

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Теги:
#Росія #Смертність #РФ #Коронавірус
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