Укр

Реальная картина со смертностью от COVID-19 в РФ, первой создавшей "вакцину" от коронавируса - Александр Коваленко

Автор
Александр Коваленко Александр Коваленко
Дата публикации
Читати українською
Автор
411
Россия - один из мировых лидеров по заболеваемости коронавирусом Новость обновлена 04 декабря 2021, 11:39
Россия - один из мировых лидеров по заболеваемости коронавирусом

Военно-политический обозреватель и блогер, известный под псевдонимом "Злой одессит", Александр Коваленко сравнил данные статистики про смертность от коронавируса в России за месяц с цифрами, которые озвучивались ежедневно. По его выводам — реальная смертность была выше почти в три раза.

Росстат в очередной раз проговорился о реальной смертности в России от коронавируса

Росстат опубликовал очередные данные по смертности в России от коронавируса, на этот раз за октябрь. И эти данные, в очередной раз совершенно не соответствуют тем цифрам, которые в октябре в ежесуточной статистике предоставляли российские власти общественности.

Так, согласно данным Росстата в октябре в России умерли 74 893 пациента с Covid-19. Если, банально, без динамики роста, поделить это количество на 30 дней, то мы получаем цифру 2 415 человек в сутки! Но, согласно официальным данным за октябрь, смертность от коронавируса в России плавно росла от 875 летальных случаев 1 октября, до 1131 по состоянию на 31 октября.

То, что называется, ощутите разницу, 875 и 2 415!

Напомню, что цифры Росстата за сентябрь так же привлекли моё внимание месяц назад. Так, согласно опубликованным Росстатом данным за сентябрь 2021 года по смертности от COVID-19 от вируса умерло 39 638 россиян. Или, грубо говоря, каждые сутки умирало в среднем 1320 человек.

Но, в сентябре статистика смертности медленно росла в пределах от 772 до 846! То есть, официальная статистика оперативного штаба в сентябре не учитывала каждый день по 450 – 550 смертей или 30% — 40%.

В октябре же уже закрывали глаза на 1280 — 1 540 смертей в сутки!

Но главное то, что сам же Росстат уже давно не является источником достоверной информации, занижая негативные данные и завышая позитивные. А потому, можно только себе представить, какая реальная картина со смертностью от COVID-19 в стране, первой создавшей "вакцину" от коронавируса, развернувшей масштабную вакцинацию и вакцинировавшей 46% населения.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Россия #Смертность #РФ #Коронавирус
СИЗО в Харькове
Харьков
"Телеграф" побывал в изоляторе, где содержат Колю Харьковского: как СИЗО выглядит изнутри (фоторепортаж)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
СИЗО в Харькове
"Телеграф" побывал в изоляторе, где содержат Колю Харьковского: как СИЗО выглядит изнутри (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Гендиректор аптечного холдинга «АНЦ» Николай Щербина
"Мы отказали вымогателям, и они на неделю отключили нам все онлайн-продажи", — Николай Щербина, аптечная сеть АНЦ
Дата публикации
Категория
Молитвы в этот день помогают очиститься от грехов
Что нельзя делать во Введение в храм Пресвятой Богородицы 2022: запреты дня
Дата публикации
Категория
В США внимательно следят за происходящем близ границы Украины и РФ.
Разведка США назвала сроки нападения РФ на Украину
Дата публикации
Категория
Новогодняя ночь будет похожей на прошлогоднюю
Новый год со снегом или без? Синоптик дала ответ