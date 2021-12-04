Военно-политический обозреватель и блогер, известный под псевдонимом "Злой одессит", Александр Коваленко сравнил данные статистики про смертность от коронавируса в России за месяц с цифрами, которые озвучивались ежедневно. По его выводам — реальная смертность была выше почти в три раза.

Росстат в очередной раз проговорился о реальной смертности в России от коронавируса

Росстат опубликовал очередные данные по смертности в России от коронавируса, на этот раз за октябрь. И эти данные, в очередной раз совершенно не соответствуют тем цифрам, которые в октябре в ежесуточной статистике предоставляли российские власти общественности.

Так, согласно данным Росстата в октябре в России умерли 74 893 пациента с Covid-19. Если, банально, без динамики роста, поделить это количество на 30 дней, то мы получаем цифру 2 415 человек в сутки! Но, согласно официальным данным за октябрь, смертность от коронавируса в России плавно росла от 875 летальных случаев 1 октября, до 1131 по состоянию на 31 октября.

То, что называется, ощутите разницу, 875 и 2 415!

Напомню, что цифры Росстата за сентябрь так же привлекли моё внимание месяц назад. Так, согласно опубликованным Росстатом данным за сентябрь 2021 года по смертности от COVID-19 от вируса умерло 39 638 россиян. Или, грубо говоря, каждые сутки умирало в среднем 1320 человек.

Но, в сентябре статистика смертности медленно росла в пределах от 772 до 846! То есть, официальная статистика оперативного штаба в сентябре не учитывала каждый день по 450 – 550 смертей или 30% — 40%.

В октябре же уже закрывали глаза на 1280 — 1 540 смертей в сутки!

Но главное то, что сам же Росстат уже давно не является источником достоверной информации, занижая негативные данные и завышая позитивные. А потому, можно только себе представить, какая реальная картина со смертностью от COVID-19 в стране, первой создавшей "вакцину" от коронавируса, развернувшей масштабную вакцинацию и вакцинировавшей 46% населения.