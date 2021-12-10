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Ми практично не говоримо про суть найважливішого питання – безпеки країни - Валерій Калниш

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Валерій Калниш Валерій Калниш
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Володимир Зеленський під час розмови з Джо Байденом
Володимир Зеленський під час розмови з Джо Байденом

Політичний журналіст та оглядач Валерій Калниш оцінив відсутність конкретики у розповіді про діалог президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Можливо, це нормальна зараз тема для журналістів не ставити конкретних питань і, відповідно, не отримувати конкретних відповідей. Я олдскульний, що деякі вважають мінусом і говорили мені це в очі, хоча мені було відверто начхати. Так ось, все, що кажуть зараз Єрмак, Сібіга, чорт забирай, ні про що.

"США, Президент Байден сказавши про це дуже чітко, разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій у разі, якщо таке станеться" ~ Єрмак. Мовчу про те, що це сказав Байден два дні тому. Які санкції? При яких умовах? Чи будуть превентивні до настання санкції? Це газ? Які санкції готова вводити Україна чи сидітимемо і чекатимемо, що там придумають ЄС ~США?

Сібіга двічі сказав, що ми запропонували план розблокування мінського формату. У чому його суть? Які пункти? Що зі старим текстом мінських угод? Який статус ОРДЛО? Що там із виборами? Формулою Штайнмайєра?

І це лише те, що лежить на поверхні. Але ні, ми хвалимося півторагодинним спілкуванням, тим що Зеленський двічі за день спілкувався з Байденом. Ми розповідаємо про форму розмови, антуражі, загалом прикриваємо конкретику (сподіваюся вона є). Ми говоримо малоцікаве. І практично не говоримо про суть найважливішого питання безпеки країни.

PS. Наявна ілюстрація того, як можна сказати багато слів, і не сказати нічого. "Мінськ" навіть згадується.

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Теги:
#Переговори #Джо Байден #Володимир Зеленський
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