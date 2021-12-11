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Вчинок Гогілашвілі - це стан речей у владі. Це зріз епохи президента Зеленського - Михайло Ткач

Автор
Михайло Ткач Михайло Ткач
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Олександр Гогілашвілі
Олександр Гогілашвілі

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач вважає, що після скандалу з Гогілашвілі поліцейських почнуть "кошмарити".

Мажорів, які потрапили у владу тому що вони родичі близьких до президента Зеленського людей, критична маса. Я навряд відкрию якусь істину для президента, коли скажу, що саме тому ці люди цінують свою посаду і статус набагато більше аніж обов‘язки та відповідальність, які ця посада і статус накладають на них.

Але такий вже приклад їм всім демонструє і особисто президент. Якщо президент може собі дозволити сказати журналісту у прямому ефірі «Я президент, Міша!», тоді чому чоловік президентської секретарки не у прямому ефірі не може принижувати підлеглих, які просто робили свою роботу і стояли на сторожі однакових правил для всіх без виключень?

Ви напевне теж помітили що ситуація з заступником міністра внутрішніх справ розвивається просто так само як із керівником Укрексімбанку Мецгером? Все зрозуміло на відео. Але Гогілашвілі «свій» навіть більше ніж міністр Монастирський. І тому міністр починає брати паузи. Відсторонювати тимчасово. Обіцяти розслідування. Яке внутрішнє розслідування можливе стосовно чоловіка секретаря президента? Замість того щоб подякувати поліцейським за сумлінню роботу їх зараз будуть «кошмарити». Ми ж усі це розуміємо?

А ці нуворіши на броні з талонами просто чергові герої доби «Хрещеного батька». Треба з повагою. А за що поважати? За те що ви чоловік секретарки президента Зеленського?

«Я до вас вийшов». Нічого собі честь. Дуже дякую!

І вчинок пана Гогілашвілі — це не просто «надмірна емоційність» про яку він говорить. Це стан речей у владі. Це зріз епохи президента Зеленського. Це Тищенки, Трухіни та інші привілейовані особи. Яким всі мають цілувати руку. Віддавати честь. Чекати дозволу на видих.

Це не слуги народу — це слуги посад.

В Європі, про яку ви так часто говорите зі своїх високих трибун, панове, Гогілашвілі вже залишив би службу назавжди. Але у нас набагато більше спільного з комуністичною партією, як казав один державник, тому просто прийде на поклон і десь у тепле місце прилаштують до кінця каденції. «Вместе пришли — вместе ушли»,- як казав інший.

«В броне стекло не опускается! Ты что не знал?!» Знав. Всім же поліцейським видали такі велосипеди як вам, родичам «осіб наближених до імператора».

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Теги:
#Скандал #МВС #Михайло Ткач
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