Психолог Олена Щербань розповіла, які настанови не дають добре заробляти.

Отже, топ-10 настанов, які заважають вам розбагатіти.

1. Багато грошей = погана людина

Установка виправдовує наші страхи, ліньки та заздрість. Багаті люди — це шахраї та злодії, їхні статки — нечесна праця.

2. Гроші дістаються важкою працею

"Чому я працюю з ранку до ночі і отримую копійки, а хтось може бути весь час у відпустці, насолоджуватися життям і отримувати ще хороші гроші?"

3. Ми завжди бідно жили

Людина з такою установкою переконана, що вона не може претендувати на великі гроші, і це зовсім не для неї.

4. Буде більше грошей – буду щасливим

Це переконання від невпевненості у собі. Щоразу, коли з’являлися гроші, ви купували собі те, що давно хотіли. Але що більше заробляли і крутіше купували предмети, то менш щасливим ставали. Виходить замкнене коло.

Читайте також: Категорія Lifestyle П’ять речей у будинку, які заважають Вам розбагатіти Якщо ви не хочете втрачати свої гроші, цих речей у будинку не повинно бути.

5. Великі гроші – великі проблеми

Якщо люди з такою установкою отримають велику суму грошей, вони почнуть якнайшвидше позбуватися її: витрачати на що завгодно, вкладати в шахрайські організації. Тут все просто – нема грошей, немає занепокоєння!

6. Самі запропонують і самі дадуть

Установка, яка спрацьовує під час обговорення зарплати. Ми хвилюємось і соромимося, тому часто називаємо нижчу зарплату, ніж хотіли б або одразу погоджуємось на пропоновану суму без обговорень.

7. Я не вартий кращого

В основі — страхи та низька самооцінка. Ви думаєте, що не впораєтеся з новою роботою, де можна отримувати більше. Ви відмовляєтесь від пропозицій і навіть не дивитеся у бік топових посад.

8. Мені соромно добре заробляти

Ця установка частіше зустрічається у жінок, адже соромно заробляти більше ніж чоловік. Жінка має заробляти лише собі на косметику, а не забезпечувати сім’ю.

9. Без грошей життя яскравіше

Тільки бідні можуть так щиро радіти та насолоджуватися життям. А багаті лише те й роблять, що рахують свої гроші і висловлюють невдоволення.

10. На чорний день

Так ми настроюємо свою підсвідомість на негатив. І це фінансове переконання, що обмежує, ніяк не допоможе вам сформувати капітал.