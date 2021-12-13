10 установок, які заважають вам розбагатіти - Альона Щербань
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Психолог Олена Щербань розповіла, які настанови не дають добре заробляти.
Отже, топ-10 настанов, які заважають вам розбагатіти.
1. Багато грошей = погана людина
Установка виправдовує наші страхи, ліньки та заздрість. Багаті люди — це шахраї та злодії, їхні статки — нечесна праця.
2. Гроші дістаються важкою працею
"Чому я працюю з ранку до ночі і отримую копійки, а хтось може бути весь час у відпустці, насолоджуватися життям і отримувати ще хороші гроші?"
3. Ми завжди бідно жили
Людина з такою установкою переконана, що вона не може претендувати на великі гроші, і це зовсім не для неї.
4. Буде більше грошей – буду щасливим
Це переконання від невпевненості у собі. Щоразу, коли з’являлися гроші, ви купували собі те, що давно хотіли. Але що більше заробляли і крутіше купували предмети, то менш щасливим ставали. Виходить замкнене коло.
5. Великі гроші – великі проблеми
Якщо люди з такою установкою отримають велику суму грошей, вони почнуть якнайшвидше позбуватися її: витрачати на що завгодно, вкладати в шахрайські організації. Тут все просто – нема грошей, немає занепокоєння!
6. Самі запропонують і самі дадуть
Установка, яка спрацьовує під час обговорення зарплати. Ми хвилюємось і соромимося, тому часто називаємо нижчу зарплату, ніж хотіли б або одразу погоджуємось на пропоновану суму без обговорень.
7. Я не вартий кращого
В основі — страхи та низька самооцінка. Ви думаєте, що не впораєтеся з новою роботою, де можна отримувати більше. Ви відмовляєтесь від пропозицій і навіть не дивитеся у бік топових посад.
8. Мені соромно добре заробляти
Ця установка частіше зустрічається у жінок, адже соромно заробляти більше ніж чоловік. Жінка має заробляти лише собі на косметику, а не забезпечувати сім’ю.
9. Без грошей життя яскравіше
Тільки бідні можуть так щиро радіти та насолоджуватися життям. А багаті лише те й роблять, що рахують свої гроші і висловлюють невдоволення.
10. На чорний день
Так ми настроюємо свою підсвідомість на негатив. І це фінансове переконання, що обмежує, ніяк не допоможе вам сформувати капітал.
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