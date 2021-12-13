Рус

10 установок, які заважають вам розбагатіти - Альона Щербань

Автор
Альона Щербань Альона Щербань
Дата публікації
Читать на русском
Автор
33
Що стоїть на шляху до вашого багатства Новина оновлена 13 грудня 2021, 09:53
Що стоїть на шляху до вашого багатства

Психолог Олена Щербань розповіла, які настанови не дають добре заробляти.

Отже, топ-10 настанов, які заважають вам розбагатіти.

1. Багато грошей = погана людина

Установка виправдовує наші страхи, ліньки та заздрість. Багаті люди — це шахраї та злодії, їхні статки — нечесна праця.

2. Гроші дістаються важкою працею

"Чому я працюю з ранку до ночі і отримую копійки, а хтось може бути весь час у відпустці, насолоджуватися життям і отримувати ще хороші гроші?"

3. Ми завжди бідно жили

Людина з такою установкою переконана, що вона не може претендувати на великі гроші, і це зовсім не для неї.

4. Буде більше грошей – буду щасливим

Це переконання від невпевненості у собі. Щоразу, коли з’являлися гроші, ви купували собі те, що давно хотіли. Але що більше заробляли і крутіше купували предмети, то менш щасливим ставали. Виходить замкнене коло.

5. Великі гроші – великі проблеми

Якщо люди з такою установкою отримають велику суму грошей, вони почнуть якнайшвидше позбуватися її: витрачати на що завгодно, вкладати в шахрайські організації. Тут все просто – нема грошей, немає занепокоєння!

6. Самі запропонують і самі дадуть

Установка, яка спрацьовує під час обговорення зарплати. Ми хвилюємось і соромимося, тому часто називаємо нижчу зарплату, ніж хотіли б або одразу погоджуємось на пропоновану суму без обговорень.

7. Я не вартий кращого

В основі — страхи та низька самооцінка. Ви думаєте, що не впораєтеся з новою роботою, де можна отримувати більше. Ви відмовляєтесь від пропозицій і навіть не дивитеся у бік топових посад.

8. Мені соромно добре заробляти

Ця установка частіше зустрічається у жінок, адже соромно заробляти більше ніж чоловік. Жінка має заробляти лише собі на косметику, а не забезпечувати сім’ю.

9. Без грошей життя яскравіше

Тільки бідні можуть так щиро радіти та насолоджуватися життям. А багаті лише те й роблять, що рахують свої гроші і висловлюють невдоволення.

10. На чорний день

Так ми настроюємо свою підсвідомість на негатив. І це фінансове переконання, що обмежує, ніяк не допоможе вам сформувати капітал.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Психологія #Установки #Багатство
Олександр Гогілашвілі
Україна
Заступника міністра МВС Гогілашвілі покарали після скандалу на блокпосту у Краматорську: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Гогілашвілі
Заступника міністра МВС Гогілашвілі покарали після скандалу на блокпосту у Краматорську: подробиці
Дата публікації
Категорія
Після зіткнення з пішоходами авто протаранило дорожній знак, дерево та електроопору
Що відомо про підлітка, який збив на "зебрі" у Луцьку 6 людей (відео)
Дата публікації
Категорія
Сніг очікується в західних регіонах України
Україну цього тижня накриє опадами: яким регіонам чекати на сніг, дощ і ожеледицю
Дата публікації
Категорія
Представники G7
Величезні наслідки та серйозна ціна: "Велика сімка" пригрозила Путіну через Україну
Дата публікації
Категорія
NK (Настя Каменських) Фото: facebook.com/nkofficialcom
Переліт бізнес-класом і фруктова жуйка: що цікавого входить до райдеру Насті Каменських