П’ять речей у будинку, які заважають Вам розбагатіти
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Якщо ви не хочете втрачати свої гроші, цих речей у будинку не повинно бути.
Все ж таки знають, що щоб бути багатим важливо не лише заробити свій капітал, а й уміти його зберегти. Виявляється, що важливим складником цього може зіграти і атмосфера в будинку.
У будинку кожен має ці п’ять речей, які заважають нам розбагатіти. Щоб гроші не витікали з ваших гаманців, бажано їх позбутися, пише сайт "РадіоТрек "
Несправні крани та сантехніка
Вода, що капає з несправного крана, витягує грошову енергетику і перешкоджає фінансовій стабільності.
Бруд та пил
Скупчення пилу та бруду в будинку призводить до застою позитивної енергетики в будинку та заважає залученню грошей.
Брудні вікна та дзеркала
Світлі та чисті вікна та дзеркала сприяють надходженню грошей до будинку, а бруд та розлучення – притягують бідність.
Велика кількість статуеток та магнітів
Пил, що осідає цих речах, повністю блокує грошові потоки.
Старий одяг
Одяг, що прийшов у непридатність, притягує бідність.
Раніше "Телеграф" писав, де в будинку потрібно зберігати гроші, щоб вони примножувалися.
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