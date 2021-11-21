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П’ять речей у будинку, які заважають Вам розбагатіти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Щоб гроші водилися в будинку, у квартирі має бути порядок. Новина оновлена 21 листопада 2021, 13:01
Щоб гроші водилися в будинку, у квартирі має бути порядок.

Якщо ви не хочете втрачати свої гроші, цих речей у будинку не повинно бути.

Все ж таки знають, що щоб бути багатим важливо не лише заробити свій капітал, а й уміти його зберегти. Виявляється, що важливим складником цього може зіграти і атмосфера в будинку.

У будинку кожен має ці п’ять речей, які заважають нам розбагатіти. Щоб гроші не витікали з ваших гаманців, бажано їх позбутися, пише сайт "РадіоТрек "

Несправні крани та сантехніка

Вода, що капає з несправного крана, витягує грошову енергетику і перешкоджає фінансовій стабільності.

Бруд та пил

Скупчення пилу та бруду в будинку призводить до застою позитивної енергетики в будинку та заважає залученню грошей.

Брудні вікна та дзеркала

Світлі та чисті вікна та дзеркала сприяють надходженню грошей до будинку, а бруд та розлучення – притягують бідність.

Велика кількість статуеток та магнітів

Пил, що осідає цих речах, повністю блокує грошові потоки.

Старий одяг

Одяг, що прийшов у непридатність, притягує бідність.

Раніше "Телеграф" писав, де в будинку потрібно зберігати гроші, щоб вони примножувалися.

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#Прикмети #Багатство
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