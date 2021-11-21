Укр

Пять вещей в доме, которые мешают Вам разбогатеть

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чтобы деньги водились в доме, в квартире должен быть порядок. Новость обновлена 21 ноября 2021, 13:01
Чтобы деньги водились в доме, в квартире должен быть порядок.

Если вы не хотите терять свои деньги, этих вещей в доме быть не должно.

Все же знают, что, чтобы быть богатым важно не только заработать свой капитал, но и уметь его сохранить. Оказывается, что важной составляющей этого может сыграть и атмосфера в доме. 

В доме у каждого есть эти пять вещей, которые мешают нам разбогатеть. Чтобы деньги не утекали из ваших кошельков, желательно от них избавиться, пишет сайт "РадиоТрек"

Неисправные краны и сантехника

Вода, капающая из неисправного крана извлекает денежную энергетику и препятствует финансовой стабильности.

Грязь и пыль

Скопление пыли и грязи в доме приводит к застою положительной энергетики в доме и мешает привлечению денег.

Грязные окна и зеркала

Светлые и чистые окна и зеркала способствуют поступлению денег в дом, а грязь и разводы — притягивают бедность.

Большое количество статуэток и магнитов

Пыль, оседающая на этих вещах, полностью блокирует денежные потоки.

Старая одежда

Пришедшая в негодность одежда притягивает бедность. 

Ранее "Телеграф" писал, в каком месте в доме нужно хранить деньги, чтобы они приумножались.

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#Приметы #Богатство
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