Пять вещей в доме, которые мешают Вам разбогатеть
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 797
Если вы не хотите терять свои деньги, этих вещей в доме быть не должно.
Все же знают, что, чтобы быть богатым важно не только заработать свой капитал, но и уметь его сохранить. Оказывается, что важной составляющей этого может сыграть и атмосфера в доме.
В доме у каждого есть эти пять вещей, которые мешают нам разбогатеть. Чтобы деньги не утекали из ваших кошельков, желательно от них избавиться, пишет сайт "РадиоТрек"
Неисправные краны и сантехника
Вода, капающая из неисправного крана извлекает денежную энергетику и препятствует финансовой стабильности.
Грязь и пыль
Скопление пыли и грязи в доме приводит к застою положительной энергетики в доме и мешает привлечению денег.
Грязные окна и зеркала
Светлые и чистые окна и зеркала способствуют поступлению денег в дом, а грязь и разводы — притягивают бедность.
Большое количество статуэток и магнитов
Пыль, оседающая на этих вещах, полностью блокирует денежные потоки.
Старая одежда
Пришедшая в негодность одежда притягивает бедность.
Ранее "Телеграф" писал, в каком месте в доме нужно хранить деньги, чтобы они приумножались.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-