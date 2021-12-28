Несподівана зміна звичок та невластива поведінка має вас насторожити.

7 тривожних дзвіночків, на які варто звернути увагу:

1. Непритаманна партнеру поведінка

Переживаючи почуття провини за уявну чи реальну зраду, нечесний партнер намагається компенсувати це у доступний йому спосіб: квіти, дорогі подарунки, надмірна щедрість. Але цей має насторожити, якщо є ще якісь ознаки.

2. Сварки на рівному місці

Ваш партнер стає ініціатором сварок із надуманих приводів, а може й без приводу? Можливо, так проявляється почуття провини за адюльтер. Партнер намагається знайти виправдання своїм діям у конфліктах.

Сварка та образа на того, кому він зраджує, полегшує муки совісті.

3. Несподівана зміна звичок

Якщо видимого джерела такого впливу немає, значить є невидимий.

Особливо на початкових етапах роману на стороні — обмін думками, смаками та уподобаннями. Це може бути нове захоплення, інтерес до певної музики, фільмів і навіть їжі. Наприклад, ваш чоловік ніколи не любив суші, а тут на обід вибирає виключно доставку японської кухні.

Закоханість впливає взаємообмін інтересами.

4. Занадто активно обстоює права на приватність

Хочу нагадати, що у будь-яких стосунках у людини МАЄ бути особистий простір, але…

Якщо партнер почав йти в іншу кімнату, щоб поговорити телефоном, а на комп’ютері з’являється пароль, якого раніше не було — варто насторожитися.

5. Зміна у мові

У промові людини зникають звичний "сленг", який є у кожної пари, мова стає формальнішою і відстороненою. Щоб не проговоритися людина уникатиме прямих відповідей на питання і зводитиме все до обговорення нейтральних, побутових тем.

6. Звинувачення у зраді

Безпричинні ревнощі та нескінченні спроби викрити вас у зраді – це спосіб партнера вирішити власний моральний конфлікт. Так він перекладає вину на вас.

7. Зміни у сексі

Існує думка, що якщо в парі з’являється хтось третій, секс сходить на "ні". Але це не так. Частіше, поява коханки чи коханця розпалюють нову пристрасть та підвищену активність у ліжку. Також часто зрадники трапляються на особливу увагу до засобів контрацепції.