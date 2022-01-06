Український журналіст Віталій Сич:

Президент Казахстану Токаєв звернувся по допомогу до президента РФ Путіна для придушення народного бунту.

Протести у всій країні він назвав актом зовнішньої агресії.

Такі самі приводи були використані для введення радянських військ та придушення народних повстань у Будапешті 1956-го та Празі 1968-го.

Здавалося б, треба хоч привід урізноманітнити для правдоподібності. Але ні, навіть примітивні шаблони не змінюють.

А найцікавіше, що чимало людей у РФ вірять, що те, що відбувається в Казахстані, — "тонка гра американців".

Відмовляти в суб’єктності людям і цілому народу і за умовчанням вважати їх керованими — суто російський телевізійний наратив. І незважаючи на свою затертість, чудово заходить у Росії. Напевно, люди по собі міряють.

А, може, казахи просто задовбались

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