Лагідна українізація, або випадок в аптеці Києва - Тетяна Власова
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Українська співачка Тетяна Власова розповіла про кумедну історію, що трапилася в одній із київських аптек.
Київ, аптека. Стою в черзі за хлопцем років двадцяти.
— Здравствуйте, слушаю вас, — каже йому молода аптекарка.
— Добрий вечір.
— Здравствуйте.
— Добрий вечір.
Пауза.
— Здравствуйте. Слушаю вас.
— А ви пам’ятаєте, що у нас діє закон?
— Какой закон?
— Про мову.
Пауза.
— Я на українській теж можу, — аптекарка знизує плечима.
— Чудово. Давайте спробуємо українською.
— Добре, без проблем. Слухаю вас.
Хлопець робить замовлення, аптекарка приносить ліки.
— З вас стільки-то.
— Дякую вам.
— Будь ласка. Гарного вечора.
— Вам теж.
Підходжу до каси, готуюсь почути "здравствуйте, слушаю вас".
— Добрий вечір, — говорить аптекарка. — Слухаю вас.
— Добрий, — кажу.
Та й порозумілись.
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