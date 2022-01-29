Блогер, експерт-політолог та шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко вважає, що якщо ми прокотимо Мінськ-2, це буде наше перше доросле рішення за 30 років

Я вчора після ефіру депутатам у гримерці сказав одну просту річ. Україна тільки зараз має шанс стати дорослою державою, а українці нацією, що відбулася, коли ми визначатимемося по Мінську-2.

І не якийсь там Путін, не якийсь там Байден, а кожен конкретно, с*ка, депутат, який натискатиме на зелену кнопку повинен розуміти, що він своєю ручкою розв’яже ще більшу війну, замаже свої руки кров’ю десятків, сотень тисяч людей, що принесе страждання мільйонам. І це буде його персональна відповідальність, і його, і його рід проклинатимуть десятки мільйонів людей у наступні десятиліття.

Момент голосування по Мінську-2 покаже за 30 років Україна подорослішала або залишилася де*ілкуватим переростком, який сцить під себе від крику вихователя.

Якщо ми прокотимо Мінськ-2, це буде наше перше доросле рішення за 30 років. Так, за нього, можливо, доведеться нести поневіряння, нам обріжуть газ або створять якісь інші проблеми. У нас може зменшитись добробут і будуть інші біди. Однак це буде наше рішення, яке нам потрібно прийняти всупереч обставинам, тиску наших "партнерів", Росії. Але ми потім нарікатимемо тільки самі на себе, а не виправдовуватимемо свій жалюгідний стан, що нам це все нав’язали. Адже, якщо нам нав’яжуть Мінськ-2, то далі буде черговий плач Ярославни про те, як ми всі про**али.

Тому у нас є кілька місяців для того, щоб чітко і виразно пояснити Зеленському, Єрмаку, депутатам Верховної Ради, чим для них персонально, не для Байдена-Путіна, а для них персонально загрожує позитивне голосування щодо імплементації Мінська-2.

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