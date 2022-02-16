Додайте будь-яким способом нові приємні емоції.

Не про політику. А про те, як психологічно себе врівноважити і за будь-яких обставин берегти свої нерви.

Що робити, якщо я: турбуюся, боюся, панікую:

𝟭. Будь-який страх, який з’явився у ваших думках — потрібно прожити у своїх фантазіях, буквально 10-15 хвилин, не відганяючи його, інакше він систематично з’являтиметься, розганяючи тривогу все яскравіше. Дайте йому вихід, проживаючи всі емоції та переживання у своїй фантазії (краще 15 хвилин, ніж розтягнути його, дозволяючи вами керувати).

𝟮. Наш метушливий і неспокійний мозок заспокоюється, коли є розуміння, відповіді на питання та план, тому спокійно та логічно продумайте конкретний план на всі випадки (ваше завдання так направити логіку, щоб наприкінці будь-якого плану було все чудово, а може й краще, ніж є зараз для вас.

𝟯. Будьте структурними, не йдучи в апатію, розпач, не даючи простору думкам на кшталт: "ну, у цій ситуації тепер я не можу ... як раніше". Тобто, краще, щоб у житті залишалася колишня структура: режим, розпорядок дня, спорт, харчування. Так ви залишаєте владу за конструктивними думками та станами, які розвивають, інакше дасте простір деструктиву.

*Якщо раніше структури не було — зараз ідеальний час почати її впроваджувати.

𝟰. Додайте будь-яким способом нові приємні емоції: хобі, захоплення, вивчення нового або просто релакс. Таким чином ви підтримаєте так звані "гормони щастя".

𝟱. Ну і звичайно ж, оточіть себе інформаційно-позитивом (приємні розмови, хороші фільми, позитивно настроєне оточення). Це не означає, що треба бути в невіданні і не стежити за тим, що відбувається, — залиште більше простору у своєму житті позитиву.

Після того, як ви проживете страх і продумаєте план, важливо підтримувати свої "конструктивні" стани. Пам’ятайте, ті думки та стани, яким ви даєте місце, на які звернено ваш фокус уваги, будуть примножуватися. Тому давайте будемо усвідомленими, берегти свій психологічний стан та оточуючих.

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