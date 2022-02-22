Політтехнолог Олексій Голобуцький висловився про рішення російського президента Путіна виділити кругленьку суму на щойно "визнані незалежними" так звані "республіки" на окупованому Донбасі

Путін заявив, що Росія виділить на відновлення "ЛДНР" 1,5 трильйони рублєй за 3 роки ($19 мільярдів на сьогодні).

В принципі, з точки зору наших стратегічних інтересів і спільної зацікавленості в розвалі Росії — це добре. Спочатку вони розвалили Донбас, знищили інфраструктуру. На цю справу вони витратили так само трильйони рублєй на утримання війська, на зброю, на пропагандистську кампанію, на лобізм за кордоном, на підкуп чиновників тощо. Тепер ще трильйони підуть "на відновлення нами ж знищеного".

Плюс санкції — і Росія здується спочатку до єльцинського стану (коли їх американці підгодовували "ніжками Буша" — і дарма), а тоді до колапсу і розвалу на окремі територіальні утворення.

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