Политтехнолог Алексей Голобуцкий высказался о решении российского президента Путина выделить кругленькую сумму на только что "признанные независимыми" так называемые "республики" на оккупированном Донбассе

Путин заявил, что Россия выделит на восстановление "ЛДНР" 1,5 триллиона рублей за 3 года ($19 миллиардов на сегодняшний день).

В принципе, с точки зрения наших стратегических интересов и общей заинтересованности в развале России – это хорошо. Сначала они развалили Донбасс, уничтожили инфраструктуру. На это дело они потратили также триллионы рублей на содержание войска, на оружие, на пропагандистскую кампанию, на лоббизм за границей, на подкуп чиновников и т.д. Теперь еще триллионы пойдут "на восстановление нами же уничтоженного".

Плюс санкции — и Россия сдуется сначала к ельцинскому состоянию (когда их американцы подкармливали "ножками Буша" — и зря), а затем к коллапсу и развалу на отдельные территориальные образования.

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