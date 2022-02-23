Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфа":

Те, що президент РФ Володимир Путін після визнання "Л-ДНР" продовжує розпалювати ситуацію, висуваючи божевільні ультиматуми Україні (відмова від курсу в НАТО, визнання Криму російським, нейтралітет, демілітаризація, прямі переговори з Донецьком та Луганськом) – у руслі того, що Росія робила і раніше. Її завдання – впливати на Україну, фактично керувати нами.

Всі путінські заяви свідчать, що він поки що не ухвалив рішення про широкомасштабну війну.

Так, російська влада і наголошує, що підтримала "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР" у рамках адмінкордонів усіх Донецької та Луганської областей. Але таким чином Київ, знову ж таки, підштовхують до прямих переговорів із "незалежними" Донецьком та Луганськом, де сидять кремлівські маріонетки. Думаю, що черговими погрозами Росія досі намагається дотиснути українську владу, Зеленського на капітуляцію. І введення на окупований Донбас російських військ, загострення, що відбувається, в районі лінії розмежування з можливим зростанням ескалації служить саме цим цілям. Включно з традиційною для Путіна мантрою "Україні не можна в НАТО".

Остаточне рішення – атакувати Україну військовим способом чи ні – буде ухвалено Путіним найближчими днями. Враховуючи, що Блінкен вже скасував намічену на 24 лютого зустріч із Лавровим, поки що вимальовується негативний сценарій.

Росія максимально підняла ставки. Її дії – взяти на слабо весь світ. І подивитись, що вийде. Поки не виходить.

За всім, що відбувається, я впевнений, уважно спостерігає Китай, який прагне стати економікою №1 у світі.

Якщо атака на Україну зійде РФ із рук, КНР точно візьметься за Тайвань.

Думаю, у США це чудово розуміють. І хоча поки що їхні нові антиросійські санкції, як на мене, недостатні, адміністрація Байдена попередила Кремль, що далі буде гірше.

Адже якщо США не продемонструють своєї сильної позиції, Тайваню точно слід напружитися.

Чи бачимо ми шантаж, чи реальну загрозу великої війни? Поки що сказати складно. Мені здається, до кінця рішення Путіним поки що не прийнято.

Що точно, то це те, що загроза великої війни реальна. Ситуація на такому високому градусі, що може статися все, що завгодно. Ми стоїмо на певному розломі.

Але російське керівництво не може не розуміти, що захопити ще частину України, як вони спокійно захопили Крим, уже не вдасться.