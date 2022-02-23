Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа":

То, что президент РФ Владимир Путин после признания "Л-ДНР" продолжает накалять ситуацию, выдвигая безумные ультиматумы Украине (отказ от курса в НАТО, признание Крыма российским, нейтралитет, демилитаризация, прямые переговоры с Донецком и Луганском) – в русле того, что Россия делала и ранее. Ее задачи – влиять на Украину, фактически управлять нами.

Все путинские заявления говорят о том, что он пока не принял решения о широкомасштабной войне.

Да, российская власть и делает упор, что поддержала "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР" в рамках админграниц всех Донецкой и Луганской областей. Но таким образом Киев, опять же, подталкивают к прямым переговорам с "независимыми" Донецком и Луганском, где сидят кремлевские марионетки. Думаю, что очередными угрозами России всё еще пытается дожать украинскую власть, Зеленского на капитуляцию. И введение на оккупированный Донбасс российских войск, происходящее обострение в районе линии разграничения с возможным ростом эскалации служит именно этим целям. Включая традиционную для Путина мантру "Украине нельзя в НАТО".

Окончательное решение – атаковать Украину военным способом или нет – будет принято Путиным в ближайшие дни. Учитывая, что Блинкен уже отметил намеченную на 24 февраля встречу с Лавровым, пока вырисовывается негативный сценарий.

Россия максимально подняла ставки. Ее действия – взять "на слабо" весь мир. И посмотреть, что получится. Пока не получается.

За всем происходящим, я уверен, внимательно наблюдает Китай, стремящийся стать экономикой №1 в мире.

Если атака на Украину сойдет РФ с рук, КНР точно возьмется за Тайвань.

Думаю, в США это прекрасно понимают. И хоть пока даже их новые антироссийские санкции, как по мне, недостаточны, администрация Байдена предупредила Кремль, что дальше – будет хуже.

Ведь если США не продемонстрируют свою сильную позицию, Тайваню точно следует напрячься.

Видим мы шантаж или реальную угрозу большой войны? Пока сказать сложно. Мне кажется, до конца решение Путиным пока не принято.

Что точно, так это то, что угроза большой войны реальна. Ситуация на таком высоком градусе, что произойти может всё, что угодно. Мы стоим на определенном разломе.

Но российское руководство не может не понимать, что захватить еще часть Украины, как они спокойно захватили Крым, уже не получится.