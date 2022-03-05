Війна в Україні для росії затягнулася — військові прорахувалися і не чекали відсічі

Політтехнолог Тарас Березовець, спеціально для Телеграфу

Йде десята доба російського відкритого вторгнення в Україну. Захід потужно криє росію санкціями. Україна не менш потужно криє окупантів із усіх стволів.

Вже зрозуміло, що путінський бліцкриг остаточно провалився. І на те є три причини.

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Перша – погана організація військової кампанії Генеральним штабом Збройних Сил Росії. Вони відверто прорахувалися. Недооцінили потенціал Збройних сил України, наших силовиків та звичайних громадян, які масово поповнюють лави територіальної оборони.

Друга причина – вкрай низька мотивованість окупаційних військ. Вони не розуміють – навіщо, за що воюють. Когось готували до навчань, когось – до варіанту Криму-2014 (безкровне захоплення). А вони тут зустріли по суті другий Афганістан.

Третя причина – те, як несподівано для всього світу ефективно працюють реформи, здійснені, як виявилося, в Україні. Наприклад, ЗСУ використовують тактику hit-and-run (ударив — і пішов). До такої тактики, за якої наші несуть мінімальні втрати, а ворог – максимальні, росіяни, як і до багато чого іншого, не готові.