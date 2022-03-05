Рус

Три причини путінського провалу в Україні - Тарас Березовець

Автор
Тарас Березовець Тарас Березовець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
202
Три причини путінського провалу в Україні Новина оновлена 05 березня 2022, 15:46

Війна в Україні для росії затягнулася — військові прорахувалися і не чекали відсічі

Політтехнолог Тарас Березовець, спеціально для Телеграфу

Йде десята доба російського відкритого вторгнення в Україну. Захід потужно криє росію санкціями. Україна не менш потужно криє окупантів із усіх стволів.

Вже зрозуміло, що путінський бліцкриг остаточно провалився. І на те є три причини.

Перша – погана організація військової кампанії Генеральним штабом Збройних Сил Росії. Вони відверто прорахувалися. Недооцінили потенціал Збройних сил України, наших силовиків та звичайних громадян, які масово поповнюють лави територіальної оборони.

Друга причина – вкрай низька мотивованість окупаційних військ. Вони не розуміють – навіщо, за що воюють. Когось готували до навчань, когось – до варіанту Криму-2014 (безкровне захоплення). А вони тут зустріли по суті другий Афганістан.

Третя причина – те, як несподівано для всього світу ефективно працюють реформи, здійснені, як виявилося, в Україні. Наприклад, ЗСУ використовують тактику hit-and-run (ударив — і пішов). До такої тактики, за якої наші несуть мінімальні втрати, а ворог – максимальні, росіяни, як і до багато чого іншого, не готові.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Росія #Володимир Путін
Підбита російська техніка
Україна
На Миколаївщині українські морпіхи збили 4 російські вертольоти
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Підбита російська техніка
На Миколаївщині українські морпіхи збили 4 російські вертольоти
Дата публікації
Категорія
Мелітопольці хочуть повернути собі українські прапори
"Україно — вперед, вставай!" У Мелітополі влаштували яскравий мітинг проти окупантів
Дата публікації
Категорія
Одного пілота взяли в полон, другий загинув
Пілоти російського літака, які обстрілювали Чернігів, бомбили Сирію (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ерік Куронен із Сієтлу вважає, що путіна потрібно терміново зупинити
Якщо путіна не зупинити, він може напасти на Польщу чи Фінляндію, – американський доброволець
Дата публікації
Категорія
Україна продовжує чинити серйозний опір окупаційним військам
Війна — день 10: НАТО не закрило небо, над росією опускається завіса, а в Україну їде іноземний легіон (оновлюється)