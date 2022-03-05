Война в Украине для россии затянулась — военные просчитались и не ожидали отпора

Политтехнолог Тарас Березовец, специально для Телеграфа.

Идут десятые сутки российского открытого вторжения в Украину. Запад мощно кроет россию санкциями. Украина не менее мощно кроет оккупантов из всех стволов.

Уже понятно, что путинский блицкриг окончательно провалился. И на то есть три причины.

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Первая – плохая организация военной кампании Генеральным штабом Вооруженных сил россии. Они откровенно просчитались. Недооценили потенциал Вооруженных сил Украины, наших силовиков и обычных граждан, массово пополняющих ряды территориальной обороны.

Вторая причина – крайне низкая мотивированность оккупационных войск. Они не понимают – зачем, за что воюют. Кого-то готовили к учениям, кого-то – к варианту Крыма-2014 (бескровный захват). А они здесь встретили, по сути, второй Афганистан.

Третья причина – то, как неожиданно для всего мира эффективно работают реформы, проведенные, как оказалось, в Украине. К примеру, ВСУ используют тактику hit-and-run (ударил — и ушел). К такой тактике, при которой наши несут минимальные потери, а враг – максимальные, россияне, как и к многому другому, оказали не готовы.