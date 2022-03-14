Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса пояснив у колонці для "Телеграфу", чому КНР не відповіла на прохання Росії про допомогу

Росія на 18-й день військового вторгнення в Україну попросила про військову та економічну допомогу у Китаю. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерело у Білому домі.

На новину встиг відреагувати радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, назвавши це ганьбою.

А прес-секретар китайського посольства у Вашингтоні Лю Пенью заявив, що жодних прохань щодо допомоги від Росії до КНР не надходило.

Очевидно, Росія сподівається, що Китай як її партнер, який не приєднався до санкцій, стане віддушиною у світ та компенсує частину втрат у цій війні.

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Але це скоріше – видавання бажаного за дійсне. У плани Китаю не входила масштабна конфронтація із Заходом чи підтримка вторгнення в Україну. Тому Пекін і проігнорував прохання РФ, сказавши, що нічого не отримував.

Для України це позитивний сигнал, оскільки свідчить, що особливої підтримки на міжнародному рівні РФ не отримає. А з Китаєм можна працювати та розвивати прагматичні відносини.