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Першою світською книгою, надрукованою українцями, був буквар, а московитами – підручник для піхоти - Антон Санченко

Автор
Антон Санченко Антон Санченко
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Автор
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Солдат Росії Новина оновлена 27 березня 2022, 13:55
Солдат Росії

Український письменник та перекладач Антон Санченко про те, що росіянам треба заборонити писати пафосні тексти.

Риба не знає, що таке вода, бо ніколи не бачила повітря. Ну, крім летючих, але то окрема пісня. Не можна зрозуміти, хто такі росіяни і що таке Росія, залишаючись в російській мові.

Мене вражають нотатки іноземних послів про Московію 16-17 століття. Вони виявилися найточнішими й найглибшими, сама суть, без зайвої деталізації. Їх поради щодо поводження з брехливими московитами справедливі досі. Показово, що першою надрукованою українцями світською книжкою був Буквар. А московитами — Учєніє і хітрость ратного строєнія пєхотних людєй. Це і є вектори розвитку наших країн, як знову й знову виявляється понад 400 років.

Найгірше, що можна зараз зробити — намагатися пояснити собі ту світоглядну катастрофу всього народу, — від Путіна до Лії Ахеджакової й Олега Басілашвілі, — шукаючи відповіді в російських текстах. Байдуже, в романах, які доводять, що вор чесний, шльондра непорочна, а цар добрий, чи пафосних блогах про те, як страждає середній клас без жіночих прокладок і дауншифтингу в Гоа. Українці, припиняйте заглядати в безодню. В безодні немає дна.

Наша перевага в тому, що ми, як ті летючі риби, знаємо не тільки темні глибини, але й яскраві висоти. Повітря і воду. Брехню і правду. Рабство і волю. В нас є дім буття поза російською мовою, з якого усі їхні мухлювання, пересмикування навіть на рівні понятійному, особливо помітні. Ми досі не обрали, як нам називати цю війну. Точно не Вітчизняна. А в них це навіть не війна, а Спецоперація. І жодних вагань. Одобрямс. "Спєцопєрація і мір".

Однією з контрибуцій, накладених після нашої перемоги на Росію, має бути заборона писати пафосні тексти російською. Нічого, складнішого за звіт про збір кедрових шишок. Років на сто. Але я б і потім не ризикував.

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