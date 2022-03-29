Путін ув’яз у цій війні повною і Захід не дасть йому вискочити з цієї ями

Блогер Eli Belenson про те, чому Захід зацікавлений у продовженні цієї війни.

Проміжні підсумки російсько-українсько-білоруської війни (РУБВ):

1. Росія програла у цій війні вже не лише стратегічно, а й тактично. З поставлених цілей, відомих розвідці та підтверджених згідно захоплених карт та захоплених у полон полковників та старших офіцерів, (1-оточення та захоплення Києва, 2-оточення та захоплення Харкова, 3-оточення та захоплення Одеси, 4-оточення по лівобережжі Дніпра та східного угруповання ЗСУ, так званого ООС, 5-пробиття сухопутного коридору м/у Кримом і "ДНР" через Маріуполь), на даний момент не виконано жодної. Реальні технічні шанси є лише на реалізацію 5 пунктів, але абсолютно непропорційною ціною.

На проведення основної частини операції, ГШ РФ відводив від 3 до 5 днів, з подальшим переходом до поліцейської стадії (росгвардія, ОМОН, СОБР). Ресурсів виділили відповідно.

Основні сили РФ під Києвом розгромлені, залишки перейшли до оборони. Є реальна загроза оточення вже російських військ на північ від Києва.

Атака на Одесу провалилася повністю, спроба оточення через Миколаїв теж, розгромлені під Миколаївом залишки військ відступили у напрямку Херсона та є відео свідоцтва про масовий відхід з Херсона. Швидше за все триматимуть основними силами оборону біля Нової Каховки, щоб уникнути оточення всього південного угруповання. На всіх напрямках у російської армії виявлено серйозні проблеми із постачанням та логістикою, подекуди катастрофічні проблеми. Тому розтягнуті територією України наступальні "кишки" починають стискатися і скорочуватися.

За оцінками військових, південний коридор, незалежно від того, чи впаде Маріуполь чи ні, буде перерізаний (він дуже довгий) у кількох місцях і розгромлений. Питання часу. Чим довше протримається Маріуполь, тим швидше війська РФ відступатимуть від Херсона і тим швидше прийде кінець південного угруповання РФ. В якомусь сенсі, Маріуполь зараз змушує російську армію відступати з інших напрямків, перегруповуватися, несучи втрати та стягувати до себе найбоєздатніші частини та авіацію. Страшно уявити якою ціною.

2. Байден підписав указ про збільшення військової допомоги Україні. Але головне його послання було не в цьому. Він сказав, що війна буде довгою. Що це означає?

Це означає, що Путін ув’яз у цій війні на повну і Захід не дасть йому вискочити з цієї ведмежої ями. Не має значення — чи захоплять вони Маріуполь (у Кремлі розраховують захопити та вийти на переговори з цих позицій) чи ні, російську армію та російську економіку вже не відпустять зализувати рани та готуватися до нового раунду.

Незалежно від того, з якими захопленими територіями РФ вийде на переговори з Києвом, санкції з неї не знімуть. Навіть якщо Зеленський погодиться. Не він їх вводив і не вирішувати, коли їх знімати. При всій величезній повазі до нього. Я, може, цинічну річ скажу, але Захід ввів санкції (несучи важкі економічні втрати) не тому, що злякався за безпеку України, а тому, що злякався за себе. І знімуть вони їх тоді й лише тоді, коли гарантують свою безпеку.

Ще одна цинічна річ: Захід на цьому етапі життєво зацікавлений у продовженні цієї війни. Вони нададуть майже будь-яку військову, економічну, політичну допомогу, що завгодно й у будь-яких кількостях, крім своєї участі. Чим сильніша російська армія та російська економіка буде розгромлена, тим краще для них. Тому допомагатимуть із наростаючою силою. Україна воює за них і вони це чудово розуміють.

Більше того, це їх влаштовує.

Так що так, Байден сказав головну річ – війна буде довгою. Не знаю, чи це розуміють у Кремлі, чи думають, що ось знищать Маріуполь і все. Силами, які є в Україні, Росія не зможе забезпечити довгу війну. А це означає, що у Вашингтоні розраховують, що Кремль піде на мобілізацію (загальну або часткову). Вже зараз в Україну перекинули війська з Далекого Сходу та Калінінграду, вчора почалося перекидання військ із Грузії (Цхінвалі).

3. Україні (завдяки розвідданим США про початок війни та точний час завдання удару) вдалося вивести з-під удар майже всю мобільну ППО, всі штаби, підняти в повітря з аеродромів і врятувати ВПС, вивести солдатів з казарм, уникнути оточення та розгрому ЗСУ на півдні. З військової точки зору, бліцкриг РФ провалився і ЗСУ не втратила боєздатність, ухилившись від боїв у невигідних умовах (на півдні), вставши в оборону на нових рубежах, що дозволило провести повну мобілізацію.

Точна кількість мобілізованих, зрозуміло, тримається в секреті, але й так зрозуміло, що не бракує. Охочих воювати багато. Відбирають за конкурсом. Навіть у тероборону вже не так просто потрапити.

У разі наростаючих поставок Лендлізу із Заходу, мобілізація озброюється повною програмою. Потрібен час на підготовку та перепідготовку резервістів. Різні спеціальності вимагають різного часу підготовки. Україна не поспішає кидати малонавчених солдатів у бій, тому контратак поки що не багато. Основний контрнаступ нових і дуже мотивованих резервів ще попереду. Хоча почалося вже зараз. Це можна побачити навіть не дивлячись на те, що будь-який рух українських військ зазнає жорсткої цензури у ЗМІ (що правильно).

4. Озброєння. Ключовим козирем ЗСУ цієї війни досі були і залишаються Джавеліни.

Ефективна дальність ураження понад 2 км, простота у використанні (можна освоїти за короткий курс 15 хвилин), відмінний приціл, що працює як вдень, так і вночі. Знищує будь-яку броньовану техніку з ймовірністю близькою до 1. Зручний як для захисту міста (можна стріляти з приміщення, з вікна, з даху з-за рогу тощо), так і для партизанської війни (кум повідомив, що по шосе в напрямку д.Жопіно їде колона, восьмим їде новий бтр без зайвого лайна на зовнішній броні, Петро під’їхав куди треба, поставив мацацикл за сараєм, почекав, порахував, постріли, осідлав і поїхав лісами-городами, поки ракета сама себе коректує, зробить бочку та знищить).

Але це вже вчорашній день.

Вчора американці офіційно повідомили про постачання безпілотників-камікадзе switchblade 300 та 600. У протипіхотному та протитанковому варіанті відповідно. Це набагато крутіше, ніж Джавелін. Тому що, крім набагато більшої бойової ефективності (300 літає на 10 км і знищує піхоту у неброньований транспорт, 600 літає на 40 км і знищує танки, гради, смерчі, штабні БТР), це ще потужна психологічна та інформаційна зброя.

На відміну від ракетника Джавеліна оператор БПЛА-камікадзе нічим не ризикує. Він може вражати ворожу колону на великій відстані, вибираючи цілі за рівнем пріоритету. При цьому знімає процес на відеокамеру. Як показала війна в Нагірному Карабаху, де азербайджанці використовували ізраїльські аналоги, безпосередньо перед попаданням протипіхотного камікадзе, солдати встигають щось почути (дзижчання) і іноді навіть починають розбігатися.

Але швидкість апарату в пікіруванні дуже велика і втекти далеко не виходить, вірменські солдати пірнали в заздалегідь відкриті нори-укриття. Це перетворилося на кошмар для піхоти. Солдати весь час чекають смерті і впадають у паніку при будь-якому звуку, що дзижчить. Це дуже деморалізує і так не дуже мотивовану армію. Крім того, це деморалізує тил. Твітери, фейсбуки та ютуби заповнять численні відео з дронів камікадзе.

Повірте, за досвідом війни в ПК, де масштаби були набагато меншими, інформаційний ефект від цих БПЛА перевищує ефект військовий.

5. Путін обрав тактику Грозного-1999 – знищення цивільного населення. Довбання градами та ураганами по житлових кварталах. Але у світі це програшна тактика. Війни дедалі більше стають інформаційними. Відео вбитих жінок та дітей, фотографії знищених житлових будинків вже наповнюють собою всі ефіри.

У світі не потрібні журналісти. Кожен житель Харкова та Маріуполя – оператор, режисер та журналіст. Для Путіна та російської армії Маріуполь стане медійною Треблінкою. Чим більше людей він знищить, тим сильнішою буде ненависть і лють. З ним уже не сядуть за стіл переговорів, йому не потиснуть руку, не ризикуючи занапастити свою кар’єру світові політики.

Із Росії вже втік майже весь бізнес. Ті, хто ще не втік, боячись втратити прибуток, втечуть. До офісів цих фірм люди будуть приносити фотографії вбитих дітей, двері цих фірм у Нью-Йорку, Лондоні, Токіо, Берліні, Варшаві обливатимуть червоною фарбою, а топ-менеджери шарахатимуться по чорних ходах, побоюючись у кожному перехожому побачити українських біженців. Хюндай? Каю? Філіп Моріс? Кому там ще шкода втрачати гроші на російському ринку? Незабаром ви побіжите звідти як ошпарені, проклинаючи себе за неквапливість. Маріуполь буде вашим персональним медійним кошмаром, репутаційні втрати від якого можна порівняти з військовими.

Путін старий совковий пе*дун, що застряг у своїх поглядах і мріях у Радянському Союзі 80-х. Він не розуміє, як ведуться сучасні війни. Він не розуміє, що вже програв війну. Незабаром йому стане не до "ДНР" і "ЛНР" і навіть не до Криму. Йому вже вдалося переконати весь світ, що Росія — головний ворог не лише й не так України, як всього людства. Старий хворий на голову маніяк, який мріє поверненням у минуле, в молодість, у СРСР.