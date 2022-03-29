росія відмовилася від низки вимог до України на переговорах — ЗМІ

росія відмовилася від трьох вимог до України

У західних ЗМІ з’явилися перші подробиці переговорів між Україною та росією у Туреччині, які мають розпочатися вдень 29 березня.

Зокрема, як повідомляє Financial Times, росія відмовилася від низки своїх вимог.

Джерела видання повідомляють, що Москва більше не вимагає від Києва демілітаризації, денацифікації та захисту російської мови. Крім того, росія готова погодитися на те, що Україна стане частиною ЄС, проте ще не готова змиритися з вступом до НАТО.

Втім, Київ і країни Заходу ставляться до подібних поступок росії дуже скептично, оскільки вони можуть бути використані кривавим диктатором володимиром путіним, як "димова завіса", за якою відбуватиметься стягування резервів та новий наступ.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який також є членом переговорної групи, повідомив, що хоч сторони близькі до консенсусу щодо гарантій безпеки та вступу до ЄС, але до можливості дипломатичного прориву варто ставитись дуже обережно.

У рамках угоди також розглядаються гарантії безпеки, які схожі на положення про колективну оборону у статуті НАТО. Тобто країни-підписанти будуть зобов’язані захищати Україну у разі нападу на неї.

Договір має ратифікувати 11 країн: росія, Китай, США, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина та Ізраїль.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб обговорювати нейтральний статус України, необхідно спочатку вивести з нашої країни російські війська, а потім провести референдум з цього питання.