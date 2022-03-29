россия отказалась от ряда требований к Украине на переговорах — СМИ

россия отказалась от трех требований к Украине

В западных СМИ появились первые подробности переговорах между Украиной и россией в Турции, которые должны начаться днем 29 марта.

В частности, как сообщает Financial Times, россия отказалась от ряда своих требований.

Источники издания сообщают, что москва больше не требует от Киева демилитаризации, денацификации и защиты российского языка. Кроме того, россия готова согласиться на то, что Украина станет частью ЕС, однако все еще не готова смириться со вступлением в НАТО.

Впрочем, Киев и страны Запада относятся к подобным уступкам россии весьма скептически, поскольку они могут быть использованы кровавым диктатором владимиром путиным, как "дымовая завеса", за которой будет происходить стягивание резервов и новое наступление.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который тоже является членом переговорной группы, сообщил, что хоть стороны близки к консенсусу относительно гарантий безопасности и вступления в ЕС, но к возможности дипломатического прорыва стоит относиться очень осторожно.

В рамках соглашения также рассматриваются гарантии безопасности, которые похожи на положение о коллективной обороне в статуте НАТО. То есть страны подписанты будут обязаны защищать Украину в случае нападения на нее.

Договор должны ратифицировать 11 стран: россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы обсуждать нейтральный статус Украины, необходимо для начала вывести из нашей страны российские войска, а затем провести референдум по этому вопросу.