Кулеба розповів плани "мінімум" та "максимум" на переговорах з росією

Референдуми на переговорах не обговорюватимуться

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про що хотіла б домовитися українська делегація на переговорах з росією в турецькому Стамбулі 29 березня.

Про це повідомляє Радіо.Свобода.

За його словами "програма мінімум" полягає у досягненні домовленості щодо розв'язання гуманітарних проблем, а "програма максимум" полягає у припиненні вогню та стабільних домовленостей з цього приводу.

Водночас Кулеба додав, що наразі немає жодних домовленостей щодо жодного з принципових пунктів, поки йдеться про "обмін думками, пропозиціями та ідеями", що стосується референдумів, то в Стамбулі їх обговорювати не будуть.

Він також повідомив, що міжнародні партнери України на різних майданчиках намагаються переконати росію зайняти більш конструктивну позицію.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація, що росія відмовилася від вимог щодо демілітаризації, денацифікації та захисту російської мови в Україні. Крім того, кремль готовий погодитися на вступ України до ЄС, але все ще не готовий змиритися зі вступом нашої країни до НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб обговорювати нейтральний статус України, необхідно спочатку вивести з нашої країни російські війська, а потім провести референдум з цього питання.