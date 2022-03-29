Укр

Кулеба рассказал планы "минимум" и "максимум" на переговорах с россией

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Дмитрий Кулеба Новость обновлена 29 марта 2022, 04:18
Дмитрий Кулеба

Референдумы на переговорах обсуждаться не будут

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о чем бы хотела договориться украинская делегация на переговорах с россией в турецком Стамбуле 29 марта.

Об этом сообщает Радио.Свобода.

По его словам "программа минимум" состоит в достижении договоренности по решению гуманитарных проблем, а "программа максимум" заключается в прекращении огня и стабильных договоренностей по этому поводу.

Вместе с тем Кулеба добавил, что в настоящее время нет никаких договоренностей ни по одному из принципиальных пунктов, пока речь идет об "обмене мнениями, предложениями и идеями", что касается референдумов, то в Стамбуле их обсуждать не будут.

Он также сообщил, что международные партнеры Украины на разных площадках пытаются убедить россию занять более конструктивную позицию.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация, что россия отказалась от требований по демилитаризации, денацификации и защите российского языка в Украине. Кроме того кремль готов согласиться на вступление Украины в ЕС, но все еще не готов смириться со вступлением нашей страны в НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы обсуждать нейтральный статус Украины, необходимо для начала вывести из нашей страны российские войска, а затем провести референдум по этому вопросу.

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#Украина #Россия #Дмитрий Кулеба
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